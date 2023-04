El Gobierno ultima el nuevo índice de precios de alquiler con tarifas a "precios de mercado"

El Ministerio de Transportes está ultimando el índice de precios de referencia que limitará las rentas a los grandes tenedores en zonas tensionadas y que está basado en los "precios de mercado", por lo que servirá para que los alquileres no sigan subiendo, pero no para bajarlos.

"Lo que estamos intentando es que las referencias sean a precio de mercado, por lo cual no sabemos dónde está el miedo que algunos manifiestan, a no ser que quieran incrementar los precios de una forma que no se corresponda con el mercado", explican fuentes del Ministerio.

Esos precios de mercado estarán además "particularizados a la vivienda", es decir, en función de las características de cada casa (ascensor, terraza, etcétera). La Ley por el Derecho a la Vivienda -aprobada ayer, jueves, en el Congreso- establece que los grandes propietarios de vivienda no podrán alquilar a un precio superior al que marca ese índice en las zonas que la comunidad autónoma correspondiente declare tensionada.

En el departamento que dirige Raquel Sánchez aseguran que este índice estará listo "cuanto antes", pero no se atreven a calcular una fecha y subrayan que "no es fácil técnicamente".

"Mejora" y "actualización"

No obstante, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ya dispone de un Sistema Estatal de Referencia del precio del Alquiler de Vivienda, elaborado a partir de la información que recibe la Agencia Tributaria, por lo que el trabajo que se está ultimando es de "mejora" y de "actualización" de sus datos. Este sistema, en el que está referenciada cada unidad censal, ofrece datos como la renta media (€/m2 mes), la cuantía mensual (€/mes) y la superficie (m2), así como diversas características de los diferentes enclaves territoriales.

Por tanto, si un gran tenedor quiere sacar al mercado de alquiler una vivienda en zona tensionada, no podrá hacerlo a un precio superior al que determina ese índice, según la ley de vivienda, cuya aprobación definitiva está prevista para mediados de mayo. "No estamos estableciendo una medida para que aquellos que tienen un contrato bajen los precios de los contratos, ni para que los contratos estén por debajo de los precios de mercado, sino para que las referencias sean al precio de mercado", insisten las fuentes.

Éstas hacen hincapié en que, lo que están intentando evitar es que, cuando alguien termine el contrato, pueda elevar un 30 % o un 40 % el precio en el nuevo contrato, como lleva ocurriendo desde hace años, en lo que el Gobierno considera un "un movimiento especulativo que ha incrementado de manera importante los precios" del alquiler en España. La ley de vivienda también contempla que los índices de precios de referencia que ya existen, como el catalán, que está sustentado en los depósitos de fianzas, puedan establecer un mecanismo de homogeneización con el estatal, para "poder utilizarlo lo antes posible".