Paqui acampa frente al piso de su madre: lleva 20 meses sin poder cobrar el alquiler

Paqui Gutiérrez ha plantado su tienda de campaña frente a la casa donde vivía su madre, en la avenida Meridiana de Barcelona, en protesta porque lleva 20 meses sin cobrar el alquiler.

La mujer denuncia que sufre "una okupación de guante blanco" y que se marchará cuando alguna administración le aporte "una solución".

Tras ingresar a su madre en una residencia debido al avance del alzhéimer, la mujer alquiló el piso a una cuidadora del centro de día al que asistía su progenitora.

"Solo han ingresado 600 euros en los 20 meses"



"Se lo alquilamos por 650 euros y tiene 80 metros cuadrados", por lo que "no es un alquiler desorbitado" y "fueron pagando los primeros meses", pero "cuando falleció mi madre, hace 20 meses, dejaron de pagar alquiler y suministros", ha asegurado la afectada.

No es una vergüenza q Paqui tenga q exponerse públicamente para echar a su okupa... Esto será el día a día de tras la aprobación de la Ley de Vivienda. Hoy 25 abril, estará en Avda. Meridiana 633, #Barcelona. ¿Te pasas a apoyarla? #NoalaLeydeVivienda pic.twitter.com/WF5lgzZsLD — Plataforma Afectados Ocupación (@leyantiocupas) April 25, 2023

Según Gutiérrez, las compañías de suministros "han estado cobrando de los ahorros que mi madre tenía en una cuenta bancaria".

Inquilinos "vulnerables"

La propietaria denunció el impago en los juzgados hace 10 meses y los inquilinos "afirmaron que eran vulnerables", lo que "no es cierto y el juzgado ha visto que ambos tienen nómina".

En principio, el matrimonio empezó a vivir solo pero "ahora han traído a una hija de 17 años", ha añadido la mujer.

"Si fueran vulnerables, me parece bien que puedan acceder a una vivienda", pero "no lo son y tengo que pagar yo el pato" cuando "estoy manteniendo a mi familia y no es obligación mía mantenerlos (a los inquilinos)", ha dicho Paqui Gutiérrez.

"De momento no se han ido"

La mujer también ha dicho que los inquilinos fueron a hablar con ella y que "mintieron al asegurar que estaban ingresando el dinero en el juzgado" porque "mi abogado me ha dicho que no es cierto" y que "sólo han ingresado 600 euros en los 20 meses".

Los inquilinos "dijeron que se irán, pero de momento no se han ido", ha lamentado la propietaria.

En la tienda de campaña donde está instalada, la mujer ha colgado pancartas en las que se puede leer "El gobierno ahoga a los propietarios", "10 meses esperando juicio", "La ley de la vivienda no protege a los propietarios" y "20 meses sin pagar el alquiler. Ni luz, ni agua ni gas y no son vulnerables".