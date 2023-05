Qué dice la letra de Blood & Glitter, que representará a Alemania en Eurovisión 2023

El grupo Lord of the Lost será el representante de Alemania en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool con su tema Blood & Glitter.

La banda de Hamburgo saltó a la fama con el estreno de su último álbum, titulado precisamente Blood & Glitter, que se agotó en apenas 6 días. También las entradas para su gira europea, según publica la página web del Festival de Eurovisión.

Ahora participarán en Eurovisión con el tema del mismo nombre, una canción en inglés con la que lograron imponerse en el certamen alemán, Unser Lied für Liverpool, en el que derrotaron a otros 8 participantes en la final.

Letra de la canción de Alemania, Blood & Glitter

En inglés:

Blood and glitter

Sweet and bitter

We’re so happy we could die

What we are is but a choice

A promise to ourselves

We are free to break and change

Never forget? Let it go

This or that? No need to know

Whether above or below

We are all from the same blood

Blood and glitter

Sweet and bitter

We’re so happy we could die

Blood and glitter

Sweet and bitter

We’re so happy we could die

Blood and glitter

Saint and sinner

We do fall before we rise

Now go, go

Let your blood flow, flow

With broken wings we’ll learn to fly

We are blood and glitter

Keep your head up in the clouds

With two feet on the ground

Life’s too fast so make it count

Never forget? Let it go

This or that? No need to know

Whether above or below

We are all from the same blood

Blood and glitter

Sweet and bitter

We’re so happy we could die

Blood and glitter

Saint and sinner

We do fall before we rise

Now go, go

Let your blood flow, flow

With broken wings we’ll learn to fly

We are blood and glitter

Oh, oh

Let your blood flow

Blood and glitter

Oh, oh

Let your blood flow

Blood and glitter

Sweet and bitter

We’re so happy we could die

Blood and glitter

Sweet and bitter

We’re so happy we could die

Blood and glitter

Saint and sinner

We do fall before we rise

Now go, go

Let your blood flow, flow

With broken wings we’ll learn to fly

We are blood and glitter

En español:

Sangre y brillo

Dulce y amargo

Estamos tan felices que podríamos morir

Lo que somos no es más que una elección

Una promesa para nosotros mismos

Somos libres para romper y cambiar

¿Nunca olvidar? Déjalo ir ¿Esto

o aquello? No hay necesidad de saber

Si arriba o abajo

Todos somos de la misma sangre

Sangre y brillo

Dulce y amargo

Estamos tan felices que podríamos morir

Sangre y brillo

Dulce y amargo

Estamos tan felices que podríamos morir

Sangre y brillo

Santo y pecador

Nosotros cae antes de que nos levantemos

Ahora ve, ve

Deja que tu sangre fluya, fluya

Con alas rotas aprenderemos a volar

Somos sangre y brillo

Mantén la cabeza en las nubes

Con los dos pies en el suelo

La vida es demasiado rápida, así que haz que cuente

¿Nunca lo olvides? Déjalo ir ¿Esto

o aquello? No hay necesidad de saber

Si arriba o abajo

Todos somos de la misma sangre

Sangre y brillo

Dulce y amargo

Estamos tan felices que podríamos morir

Sangre y brillo

Santo y pecador

Caemos antes de levantarnos

Ahora ve, ve, deja

que tu sangre fluya, fluir

Con las alas rotas aprenderemos a volar

Somos sangre y brillo

Oh, oh

Deja que tu sangre fluya

Sangre y brillo

Oh, oh

Deja que tu sangre fluya

Sangre y brillo

Dulce y amargo

Estamos tan felices que podríamos morir

Sangre y brillo

Dulce y amargo

Estamos tan felices que podríamos morir

Sangre y brillo

Santos y pecadores

Caemos antes de levantarnos

Ahora ve, ve, deja

que tu sangre fluya, fluya

Con alas rotas Aprende a volar

Somos sangre y brillo