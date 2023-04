Norma Duval y Matthias Kuhn reaparecen por primera vez tras su boda: "Estamos felices y en una relación muy estable"

Por primera vez en seis meses, Norma Duval y su pareja Matthias Kuhn, han regresado a España para un evento muy especial. La pareja ha acudido a la inauguración en Madrid de la exposición del pintor Alberto R. Serrano.

Allí, ambos han concedido unas palabras a la prensa. Y es que, si bien ella ya llevaba dos días en el país, su marido ha "ido expresamente para esto". Este evento, como así han asegurado, se trata de "algo excepcional", ya que la pareja no suele salir. La exvedette y el empresario no suelen visitar el territorio español, aunque gracias al interés de la catalana por el arte, este viaje "valía la pena".

Entre risas, el matrimonio ha mostrado la buena relación que tienen, y es que sus dinámicas, "no han cambiado", desde que se dieran el 'sí, quiero' en la Suiza natal de Kuhn. Un matrimonio que, como la televisiva ha confesado, aún no está legalizado en España porque "no ha hecho el papeleo".

Norma ha explicado que, aunque le encanta vivir en Suiza, su vida allí es mucho más tranquila, por lo que le gusta volver a Mallorca cada vez que tiene oportunidad. Volver a España es sinónimo de volver junto a su familia, como así ha explicado.

Finalmente, no ha querido comentar sobre las polémicas de otros famosos como la supuesta hija del Rey Emérito o la recién estrenada vida como abuela de Ana Obregón.