El próximo 28 de mayo hay muchos votos en juego en la Comunidad de Madrid. A diferencia de las elecciones que se celebraron en la región en 2021, en las que sólo se colocaron urnas a nivel autonómico, en esta ocasión también se elige quienes serán alcaldes y concejales los próximos cuatro años. Y como todo lo que tiene que ver con la política local... la diferencia está en los detalles, a pie de calle.

En el plano municipal, a la hora de introducir la papeleta, pesa más si las aceras del barrio están arregladas, si hay problemas de seguridad que la ideología de los distintos partidos o si los comercios de toda la vida subsisten a las grandes superficies y al contexto de crisis económica. En el caso de Vox, el tejido comercial de los barrios está siendo uno de los ejes del trabajo de precampaña en Madrid. Sus candidatos, Rocío Monasterio y Javier Ortega-Smith, están realizado paseos por los barrios de la capital y de otros municipios de la región todas las semanas con el objetivo de recoger las necesidades de los comerciantes.

La candidata a la Comunidad, Rocío Monasterio, explica que este tipo de visitas no se encuadran dentro de una estrategia electoral porque es algo que viene haciendo desde 2019 con el objetivo de conocer los problemas de los pequeños empresarios y los vecinos de los barrios para exponerlos en la Asamblea, donde tiene escaño desde la XI Legislatura. Lo cierto es que en estas últimas semanas los paseos y visitas a pie de calle se han intensificado por el 'sprint' hacia la campaña y las elecciones.

Los recorridos de Vox por los barrios se preparan al detalle: afiliados de la zona hablan con vecinos y comerciantes con anterioridad y seleccionan los puntos de obligada parada para que el día que llegue la candidata los vecinos expongan sus problemáticas en charlas distendidas con ella.

Rocío Monasterio en la pollería de José Luis Paredes, en el barrio de Hortaleza. Alberto Cuéllar/ Vox

Hace unos días, Monasterio se desplazó hasta Hortaleza acompañada de los diputados regionales José Luis Ruiz Bartolomé y Pablo Gutiérrez de Cabiedes y de varios afiliados de la zona. A lo largo de dos horas, en un recorrido por la avenida de San Luis y las calles de Totana y Costa del Sol, la candidata de Vox charló en una galería comercial con varios tenderos, visitó una pollería y una carnicería, charló con los propietarios de dos bares y también hizo parada en un estanco y una inmobiliaria.

Cada uno trasladó diferentes preocupaciones, que no fueron pocas: de la viabilidad de sus negocios ante el avance de las franquicias y las multinacionales a los elevados costes de la factura energética pasando por la excesiva burocracia e impuestos que tienen que afrontar o el relevo generacional, tanto en sus negocios como en la clientela.

"No podemos competir con las grandes superficies", se quejó Miguel Ángel Ransanz. Abrió su carnicería en el Mercado de San Luis en los años 70 y aseguró que se mantiene a base de reinventarse, trayendo buena materia prima y diversificando el producto -que va de quesos asturianos a carnes madrileñas-, pero que cada vez le resulta más difícil, con mayores gastos y menos clientela. "Los jóvenes no vienen a comprar", lamentaron los fruteros de la galería comercial, a la par que confesaron que resistían solo porque tenían el puesto en propiedad.

Monasterio se toma una fotografía con el propietario de un estanco de Hortaleza. Alberto Cuéllar/ Vox

Monasterio se comprometió a poner en marcha líneas de ayudas para estos pequeños negocios que dan vida a los barrios y de los que viven muchas familias. También apostó por reducir los impuestos a los que tienen que hacer frente, así como bonificaciones en el pago de facturas de suministros, sobre todo de la luz, que es la que más ha subido.

"Vox está comprometido en la defensa de los trabajadores autónomos mediante compensaciones y ayudas directas para aquellos cuyos ingresos netos no lleguen al SMI, a los que estén de baja y a los perjudicados por las restricciones adoptadas por la crisis del Covid-19", se hace constar en el programa municipal del partido de Abascal.

La formación apuesta por erradicar la figura del falso autónomo y eliminar burocracia y mantiene que si no se le ayuda se corre riesgo "de extinción". "El comercio local humaniza nuestros barrios (...) establece importantes lazos de confianza y ayuda", remarca el programa.

Seguridad y limpieza

Tras el paseo por el mercado, la candidata se detuvo especialmente con José Luis Paredes, un peruano que desde septiembre de 2022 lleva una pollería y huevería en la calle de Totana con más de 50 años de historia, quien abogó por medidas de ayuda a los comerciantes, pero también por incentivar la seguridad. "Me vine de mi país porque me robaron, me hicieron daño y me exigían dinero. Me asusté y me dije que tenía que irme", le detalló el hombre a la líder de Vox. "No se puede permitir que unos pocos indecentes lo malogren todo", agregó el tendero, mientras sus interlocutores asentían.

Monasterio afirmó que, como este comerciante, hay vecinos de diversos barrios de la capital que le trasladan problemas de inseguridad, como hurtos y agresiones sexuales, y también enfrentamientos entre bandas. Durante la mañana en Hortaleza, la comitiva de Vox también visitó algunas plazuelas del barrio que lucían totalmente descuidadas en cuanto a jardinería y limpieza, así como de los delincuentes que aprovechan la falta de vigilancia para trapichear con drogas.

Durante el recorrido fueron varios los vecinos que se acercaron a hablar con la líder de Vox en Madrid, que confesó que de un tiempo a esta parte cuando hace este tipo de visitas recibe más buenas palabras que insultos o descalificaciones. El paso acelerado de la comitiva -la candidata llegó a este acto procedente de dos entrevistas y después tuvo más agenda, entre la que se incluía una reunión con médicos que reclaman mejoras laborales- le impidió detenerse muchos minutos con las personas que visitó en sus negocios o con quienes se le acercaron. En todo caso, Monasterio prometió que volvería con más tiempo para escuchar sus problemas y recoger sus propuestas.