TV3 no retirará el gag sobre la Virgen del Rocío en aras de la libertad de expresión

La directora del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, y el director de TV3, Sígrfid Gras, han coincidido este viernes en que el gag en el que se parodiaba a la Virgen del Rocío en el programa "Està passant" no se retirará porque se "enmarca" en el derecho a la libertad de expresión.

Durante la reunión de la Comisión de Control de la Actuación de la CCMA, los grupos políticos del PSC, Vox y Ciudadanos han reclamado su retirada al considerar que fue ofensivo para los creyentes y también para la sociedad catalana de origen andaluz.

Romà se ha escudado en una resolución del Consell del Audiovisual de Catalunya (CAC) en la que se señala que "la expresión satírica es una manifestación de la libre opinión de ideas, creencias y juicios de valor, que se utiliza como un instrumento de denuncia y de crítica social", aunque dichas expresiones satíricas puedan "resultar desafortunadas e incluso hirientes, especialmente para las personas que profesan la fe católica".

A su juicio, "este gag hay que verlo en el contexto de un programa de humor. La sátira no siempre gusta a todo el mundo, pero esto es libertad de expresión y, por tanto, respetamos el contenido del programa".

Sígfrid Gras ha ido más allá y ha aseverado que se ha hecho "una utilización política" del gag, en plena Semana Santa y a las puertas de unas elecciones autonómicas en Andalucía. "Ir contra Cataluña siempre da votos en algunas zonas de España", ha apostillado.

Defendiendo que en TV3 se hace humor sobre catalanes y sobre otras creencias religiosas diferentes al catolicismo, se ha reafirmado en que el humor "forma parte del ADN de nuestra televisión" y ha subrayado que "no hemos venido a hacer una tele fácil y blanca, sino líder y arriesgada, que funciona. El humor es un síntoma de calidad democrática, que nos aporta más a todos y es uno de los símbolos de TV3".

Asimismo, ha indicado que la televisión catalana tiene "valores" y ha agregado que "persistiremos con nuestros posibles riesgos, pero en la obligación de la televisión pública catalana está el humor, por muchas críticas que tengamos".

En cuanto a la falta de respeto a todos los andaluces, Gras ha dado a conocer que él participa en la Feria de Abril catalana, un fenómeno que TV3 "refleja" en su programación y ha acabado confesando que hubiera preferido que el día 4 de abril en el programa "Está pasant", en el sorteo que se hizo sobre qué personaje tenían que entrevistar, hubiera salido el de Judas, "para evitarnos estos problemas".

Sin embargo, "no rectificaremos. La Conferencia Episcopal no ha dicho nada y la señora diputada de Podemos que hizo el primer tuit, luego estuvo cuatro días pidiendo disculpas, porque no quería contribuir a hacer la polémica más grande, sólo quería decir que el gag no le había gustado".

Por otra parte, ha negado que haya habido patrocinadores que hayan dejado el programa y ha destacado que "nosotros queremos ser la televisión de todos los catalanes, tengan la ideología que tengan", pero, ha insistido, en que si tuvieran que retirar todos los gags que han ofendido a alguien "lo tendríamos que retirar todo porque siempre se enfada alguien".

Además, ha apuntado que el presentador del programa, Toni Soler, ya dijo que "respeta todos los sentimientos religiosos".