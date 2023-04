Curso de gramática

Cuando saqué mi primera novela, Mala suerte, se me acercó un colega muy simpático y me dijo: "Narras muy bien, pero qué mal escribes, sinvergüenza". Me molestó mucho que me llamara así y por eso yo ahora lo llamo simpático. Leí su novela y comprendí el comentario: él escribía con pulcritud gramatical, con sinónimos muy singulares elegidos del diccionario con esmero puritano. Se notaba que redactar aquella novela —el personaje principal, solemne, escribía y sufría mucho con la tarea— había sido para él el mayor logro de su vida, pero contra natura, y de hecho no volvió a escribir más (novelas). Igual que yo no he vuelto a correr una maratón (pero nunca corrí la primera, en realidad).

Con el tiempo, y gracias a que he terminado siendo también profesor de Lengua y Literatura en horario extraescolar, he aprendido lo que tenía que aprender y le doy la razón al colega: en mi primera novela, por ejemplo, el protagonista se mesa mucho el pelo, demasiado. Pensaba en aquel entonces que mesarse el pelo era peinárselo sin peine, con la mera mano. Luego supe que estaba en un error garrafal. Así que el personaje se arranca el pelo en varios pasajes del libro y hacia la mitad se ha quedado medio calvo contra mi voluntad. (La rebeldía del personaje, dirán los más cáusticos).

Ya no soy tan descuidado y uso el diccionario cuando me surge la mínima duda léxica. Amén de que a veces tengo la impresión ilusoria de que nadie sabe más gramática española que yo, ni en España ni en Latinoamérica ni en Harvard, y cuando digo nadie es nadie: ni siquiera quienes han redactado las mil páginas del manual de gramática de la Real Academia Española (que me he leído varias veces de la primera a la última línea, friqui que se ha vuelto uno con la edad y las necesidades laborales).

Señalaré al lector coetáneo que el complemento circunstancial de hoy ya no es el nuestro, ha perdido sus propiedades "históricas", ha sido seriamente mutilado en la nueva gramática y en su territorio medra ahora el complemento de régimen preposicional, una suerte de lirón careto (aquel roedor invasivo de Félix Rodríguez de la Fuente) que reclama para sí segmentos que antes eran puramente circunstanciales. ¡Éramos tan felices! ¡Y no lo sabíamos! La nueva gramática, en su dimensión sintáctica, se fundamenta en una distinción esencial de la que se aprovechan los complementos de régimen para ocupar terreno: por un lado, los argumentos (complementos "seleccionados semánticamente" por el verbo, como los de régimen o los directos) y, por otro, los adjuntos (complementos no seleccionados por el verbo: los circunstanciales, o sea).

Y ¿qué significa que un complemento está seleccionado semánticamente por el verbo? ¿Cómo puede seleccionar nada un verbo? He ahí el gran misterio de la nueva gramática que la nueva gramática no desvela, sino que trata de quitarse de encima con ejemplos, a ver si el lector encuentra la respuesta por sí solo, mediante la intuición o la fe.

En la oración Escribió sobre gramática "sobre gramática" es complemento de régimen, pero en Escribió sobre un papel "sobre un papel" es circunstancial. Puede entenderse la diferente implicación semántica que hay entre escribir acerca de un tema y hacerlo sobre una superficie concreta. Pero lo que es seleccionar, el verbo no selecciona nada. Si le quitas "sobre un papel", el verbo queda igual que si suprimes "sobre gramática". El complemento lo selecciona quien escribe o habla, me temo.

La gramática no es previa al lenguaje, como a veces se dice, sino posterior a él (por lo menos, la de los libros de texto). Es una filosofía del lenguaje en la que unas clasificaciones se imponen sobre otras por razones no siempre claras para el inocente ciudadano de a pie. De manera que el treinta por ciento de lo que aprendimos hace treinta años hoy no sirve para nada porque se ha renovado tras las nuevas batallas académicas (adiós también a las viejas subordinadas adverbiales, por ejemplo).

Las matemáticas explican la realidad, pues nacen de ella (dos más dos nunca dejan de ser cuatro); en cambio, la gramática es el arriesgado —y loable— intento de hacerle la autopsia a un ser muy vivo —el lenguaje— que escapa a muchas de las categorías que se le quieren imponer. Y sobre los absurdos inevitables que provoca la autopsia (porque el muerto se levanta y sale corriendo), lejos de achicarse, la gramática se crece y construye discusiones, divisiones, disquisiciones y discursos que finalmente generan un corpus doctrinal que se renueva cada dos o tres lustros para alegría de las editoriales (supongo), pero para quebradero de cabeza de padres y profesores. Yo propongo un cambio: una nueva definición de argumento que clarifique la cosa.

¿Otra modificación de los libros de texto?, preguntarán algunos con escándalo, mesándose los cabellos. ¿Por qué no? Está en nuestra tradición hacerlo.