Evitar o retrasar la institucionalización no deseada de la persona con discapacidad. Este es el objetivo del proyecto Rumbo, cuyo lema es hacia un modelo de autonomía personal conectado e inclusivo.

“¿Quiere esto decir que la instituciones son malas? No, pero queremos hacer de estos sitios lugares que dejen de ser vistos como un aparcamiento de personas con un cariz tan asistencial. Pretendemos modificar la cartera de recursos que se ofrece a las personas con discapacidad porque el modelo que queremos está basado en las metas y necesidades de dichas personas. De lo que se trata es de volver a configurar la cartera de posibilidades para que el servicio sea más individualizado”, explica Ruth Hernández, responsable del Área de Accesibilidad y Vida Independiente de Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica).

Rumbo nació el año pasado y ahora mismo es un proyecto piloto que se está desarrollando en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña y Galicia. Sus responsables son Cocemfe, Aspace (Confederación Española de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral), Confederación Autismo España, Fedace (Federación Española de Daño Cerebral) y Predif (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física). Esta iniciativa colaborativa es posible gracias a fondos Next Generation de la Unión Europea.

Ruth recalca la importancia del trabajo en equipo que están haciendo las distintas organizaciones. “La idiosincrasia de cada colectivo es diferente, pero este proyecto puede satisfacer a muchas personas distintas”, defiende.

Rumbo se está implementando inicialmente entre personas con grandes necesidades de apoyo y de zonas rurales con el deseo de que pueda ser aplicable a cualquier persona con discapacidad. El proyecto tiene ocho líneas de acción:

Servicio de adecuación y personalización de la vivienda : actuar en la vivienda de cada persona con discapacidad para prevenir su abandono promoviendo las formas de vida elegidas libremente.

: actuar en la vivienda de cada persona con discapacidad para prevenir su abandono promoviendo las formas de vida elegidas libremente. Servicio de viviendas de transición a la vida independiente : para personas con discapacidad que no disponen de los recursos ni de los apoyos necesarios o precisan de un espacio y tiempo de adaptación, transición y aprendizaje previo a la vida independiente en autonomía completa.

: para personas con discapacidad que no disponen de los recursos ni de los apoyos necesarios o precisan de un espacio y tiempo de adaptación, transición y aprendizaje previo a la vida independiente en autonomía completa. Servicio de promoción de alojamiento inclusivo : evitar el recurso de residencias o dependencia familiar facilitando otros tipos de alojamientos accesibles.

: evitar el recurso de residencias o dependencia familiar facilitando otros tipos de alojamientos accesibles. Transformación de centros residenciales hacia recursos de apoyo integral a la vida independiente .

. Servicios sociosanitarios de proximidad : garantizar la autonomía personal y prevenir situaciones de dependencia en personas con necesidades de apoyos y cuidados de larga duración no cubiertos por el actual sistema de atención.

: garantizar la autonomía personal y prevenir situaciones de dependencia en personas con necesidades de apoyos y cuidados de larga duración no cubiertos por el actual sistema de atención. Servicio de apoyo comunitario para la participación y promoción de la ciudadanía activa : favorecer la participación comunitaria de las personas con discapacidad con el fin de promover la vida independiente.

: favorecer la participación comunitaria de las personas con discapacidad con el fin de promover la vida independiente. Creación de un nuevo catálogo de servicios de promoción de la autonomía personal : por un lado coordinar un ecosistema de apoyos a las personas con discapacidad en riesgo de institucionalización o residentes en centros residenciales. Por otro, generar conocimiento experto en los equipos y profesionales implicados que fortalezca e incorpore el paradigma de la atención centrada en la persona, los proyectos de vida independiente y el diseño universal en infraestructuras productos y servicios.

: por un lado coordinar un ecosistema de apoyos a las personas con discapacidad en riesgo de institucionalización o residentes en centros residenciales. Por otro, generar conocimiento experto en los equipos y profesionales implicados que fortalezca e incorpore el paradigma de la atención centrada en la persona, los proyectos de vida independiente y el diseño universal en infraestructuras productos y servicios. Transferencia de modelo de desinstitucionalización: transferir a las administraciones el conocimiento generado en el marco del programa, creando un modelo de desinstitucionalización transferible y asumible para su implementación.

Rumbo tiene como base poner a la persona con discapacidad en el centro, con sus deseos y necesidades. El proyecto se ha puesto en marcha partiendo de las reivindicaciones que venían haciendo personas con discapacidad de distintos colectivos, desde la falta de autonomía por falta de recursos hasta la demanda de la asistencia personal. Estas reivindicaciones más generales siempre han de estar ligadas a las metas concretas que tenga cada persona con discapacidad. “Tenemos claro que la gente necesita probar otra tipología de apoyos y no lo que se ha ofrecido hasta hoy porque no son individualizados, no parten de un plan personal real. Esto va mucho de la detección de las necesidades de las personas”, defiende Ruth. “Hablamos de humanizar la accesibilidad para cambiar el chip, ver la accesibilidad con mirada social de autonomía. Rumbo es importante porque es la llave para el cambio, para humanizar los recursos”, concluye.