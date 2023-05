Marc Seguí: "Trato de disfrutar del camino y hacer todo lo que se me pasa por la cabeza, pero siempre con coherencia y sentido"

En tres años, la vida de Marc Seguí ha cambiado por completo. El joven de 25 años dejó su vida en Mallorca para dar el salto a Madrid y probar suerte en el mundo de la música.

Tras varios sencillos como Si nos vamos, Tiroteo o 360, con los que ha conseguido ser reconocido tanto nacional como internacionalmente, este artista mallorquín acaba de lanzar su segundo EP, AAAAAA, con el que representa un "grito de socorro" hacia sus oyentes después de haber pasado por varias situaciones complicadas.

Siempre quiero lo que no tengo es una de las canciones de su nuevo EP. ¿Qué sería eso que quiere, pero no tiene?Esta canción representa una época mala que tuve en la cual sentía esa sensación constante de querer más de lo que ya tenía. Hay veces que somos injustos con nosotros mismos y que cuando tenemos lo que queremos, siempre queremos más.

¿En qué se basa a la hora de escribir?Intento siempre ser bastante personal, que tanto mi música como todo lo que hago salga de mi cabeza y de mi corazón y que una vez que empiece a cantar, con la primera melodía, la gente ya sepa que es una canción mía. Escribo sobre lo que vivo, pero también me gusta hablar sobre situaciones cercanas o cosas que veo por la calle que me inspiran a escribir una frase y a raíz de ahí ya me da para hacer una canción. Hay veces que estoy triste y el escribir me lo tomo como terapia: me voy al estudio y hago una canción feliz para que cambie mi estado de ánimo, pero también lo hago al revés, que cuando estoy contento me da por escribir algo triste.

¿A qué se hubiese dedicado si no fuese a la música?Supongo que a lo primero que hubiera pillado. He estado trabajando de camarero, fregando platos, de dependiente... y tampoco tenía intención de cambiar. Siempre se me ha dado bien trabajar, lo que no se me ha dado bien es estudiar para conseguir, quizá, un trabajo que me ponga en una mejor posición. Considero que soy muy bueno a nivel relacionarme con la gente, tengo muchos contactos, entonces a lo mejor quizás si hubiera conseguido tener un buen trabajo entre comillas, pero obviamente nunca hubiera sido feliz en él como lo soy haciendo música.

Nube en el cielo es otra de sus nuevas canciones. Si relacionamos este título con la expresión 'estar en las nubes', ¿en qué momento ha llegado a estar en ellas?Siempre digo que el subirme al escenario es una sensación muy rara, porque hay veces que al bajar no me acuerdo de cosas; es como cuando te pegas un ciego muy fuerte y al día siguiente tienes lagunas, pues esa sensación me pasa a veces en los escenarios. No sé si es que entro en una especie de trance, pero, aunque no me acuerde de ciertas cosas, acaba siendo una sensación positiva. En cuanto a la parte negativa, últimamente sí he tenido muchísimo la sensación, y por eso hice este EP, de que las cosas no me salían bien, de incluso no llegar a estar a gusto haciendo música. Tenía el pensamiento de 'me enfado y no respiro', y por eso hice este trabajo que se llama AAAAAA y que refleja un grito de socorro que tenía ganas de exteriorizarlo a la gente para que percibiesen lo que estaba sintiendo.

Viene de Palma de Mallorca, ¿cómo fue el paso de marchase de la isla para vivir en la capital?Cómo está siendo aún, diría. Llevo tres años en Madrid, pero echo muchísimo de menos Mallorca: la tranquilidad, a mi familia, a mi perro, a mis amigos... Soy una persona que tiene un círculo muy cerrado de gente y es verdad que en Madrid tengo buenos amigos, pero me cuesta muchísimo más socializar. También es gente que está relacionada con el trabajo, entonces es como un no parar siempre de lo mismo. En Madrid todo va muchísimo más deprisa, la gente hasta camina más rápido; es una vida muy diferente.

¿Se llegó a sentir fuera de lugar?Sí socialmente, pero a nivel laboral no. La música es mi vida, entonces siento que tengo que estar aquí. Es verdad que los primeros años se me hicieron un poco más complicados, pero a la vez venía con Xavibo, que también es de la isla, por lo que cuando teníamos un bajón nos apoyábamos entre los dos.

¿Es cuestión de herramientas o de talento el llegar a crecer en las grandes ciudades?Si tuviera un combo con el que estuviera cómodo en Mallorca y pudiera hacer música tranquilamente, quizás sí que seguiría viviendo allí, sobre todo si el día de mañana estoy en una posición mucho más privilegiada. Pero es verdad que estando en Madrid te salen muchísimas oportunidades de repente, cierras proyectos que salen de un día para otro y no tienes que viajar. Solamente las personas que somos de isla sabemos cómo se vive allí. Entiendo y defiendo, por ejemplo, a Quevedo, que su crecimiento ha sido el más rápido que yo he vivido y trabaja desde su isla. Ojalá ser él y poder estar en mi casa haciendo música, pero, en mi posición, ahora mismo debo estar en Madrid.

Hay veces que a los artistas se les reconoce más por ciertas polémicas que por su música. ¿Siente que le juzgaron sin conocerle?Sin duda. Es verdad que ahora la gente me conoce algo mejor porque llevo más de tiempo en la industria. Aunque lleve desde 2019 haciendo música, se me conoce desde menos, ya que al no haber dado la suficiente cantidad de entrevistas la gente no me ve hablar ni me conocen, pero al final, el tema de las críticas que es agua pasada y tanto la verdad como la mentira salen a flote. Igual hubiera cambiado la manera de gestionarlo, pero eso ya es pasado.

Su estilo ha cambiado mucho en muy poco tiempo. ¿A qué se debe?A mi evolución personal. Hace tres años me ponía pantalones pitillos y ahora llevo unos que me quedan enormes, al igual que estaba viciado a comer una cosa y ahora a otra. Lo mismo pasa con la música. Cuando empecé no tenía ni idea y lo único que hacía era coger mezclas de YouTube y ahora estoy trabajando con productores increíbles y aprendido muchísimas cosas.

¿Ha conseguido el actual Marc Seguí lo que pretendía en sus inicios?Creo que ya he llegado a conseguir muchísimo más de lo que pretendía. El hecho de poder estar viviendo de la música es algo que el Marc del pasado no tenía en mente y lo ha conseguido. Las personas evolucionamos y una vez empiezas a crecer, quieres crecer más. Cuando llegue al punto al que quiero llegar ahora, querré volver a subir, por lo que se convierte en un no parar.

¿Cuál considera que es el precio de la fama?Me considero muy afortunado con todo lo que tengo y vivo muchas situaciones día a día de gente que lo pasa muchísimo peor que yo, así que no puedo quejarme. La fama tiene sus consecuencias y diría que su precio quizás es la exposición pública, ya que no puedes hacer según qué cosas sin tener a alguien mirándote o sacándote una foto.

¿Cree que actualmente en la industria importa más cómo se traslada el mensaje al público que el mensaje en sí?En un artista lo que más habla es la música. Obviamente, los medios, las plataformas y la estética son importantes, pero si la música no conecta con el público, no hay nada. Lo bonito en la música es que no hay normas.

¿Con qué le gustaría experimentar dentro de la industria?A lo largo de mi carrera quiero experimentar con absolutamente todo. Me gustaría, incluso, el día de mañana, hacer discos que solo tengan música y no tengan letra. Simplemente, trato de disfrutar del camino y hacer todo lo que se me pasa por la cabeza, obviamente con coherencia y sentido.