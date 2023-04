José María Olmo, sobre la relación entre Juan Carlos I y Alejandra: "Hablan por sus cumpleaños y hay conversaciones habituales"

El pasado jueves, los medios de comunicación se hacían eco de la noticia publicada por José María Olmo y David Fernández en su libro, King Corp, el imperio nunca contado de Juan Carlos I, donde apuntaban a la existencia de una supuesta cuarta hija del emérito.

El exmonarca se apresuró a desmentir la información de que Alejandra fuera su hija. Sin embargo, este viernes, Olmo ha contactado en directo con El programa de Ana Rosa para explicar más detalles sobre la relación entre ambos y dejar claro que el emérito sabía de la existencia del libro.

"Nos encontramos con la hija durante el proceso de investigación de este libro, que ha sido de tres años. No es parte de la vida privada, sobre todo de una institución que es fundamentalmente genética. Además, forma parte de los secretos y confidencias que el emérito ha compartido a un grupo muy reducido, unas confidencias que servían para generar lealtades y luego negocios, operaciones, favores...", ha recalcado el periodista.

De la misma manera, Olmo ha destacado que Juan Carlos I había llevado este tema en completo secreto y ha agregado: "Era usurparle a la mayoría de los españoles algo que unos pocos sí sabían. Sé que no es fácil contarlo y que nadie del entorno del rey Juan Carlos va a reconocer esto en diez minutos porque durante 40 años ha estado en secreto".

"Al final, la verdad terminará cayendo por su propio peso. No nos hubiéramos atrevido a dar esto si no tuviéramos tantos datos", ha sentenciado José María Olmo que, además, ha añadido que Juan Carlos y su supuesta hija "hablan por el cumpleaños de Alejandra, por el cumpleaños de él, ha habido reuniones y hay conversaciones habituales": "Es verdad que el emérito no la trata como a Felipe VI, la infanta Cristina o la infanta Elena".

Por su parte, Joaquín Prat ha querido saber si la relación entre el exmonarca y Alejandra es tan cercana como para que esta se dirija a él como 'papá', a lo que Olmo ha respondido: "Por supuesto. Hay un grupo reducido de amigos del rey a quienes el emérito le habla de ella y les dice que está muy orgulloso".

Respecto al trato con Alejandra durante la investigación, Olmo ha apuntado: "En el fondo, es una liberación para ella, pero esto es una interpretación muy personal mía. Nosotros hablamos con ella hace año y medio. Cuando vio exactamente lo que le queríamos preguntar, ella cortó, ni nos negó... Hablamos por teléfono y cuando llegó el momento de tomarnos el café y hablar, ella decidió no tomarse ese café. Es lo más concreto que puedo ser".

"Durante 40 años, la afectada ha decidido preservar ese secreto. Obviamente, no es un proceso fácil y nosotros no nos vamos a saltar ese deseo. Casa Real y el emérito sabían desde hace tiempo que este libro iba a salir, las presiones han existido, viene de atrás, las hemos obviado todas y decidimos sacar el libro", ha agregado Olmo.

En cuanto a los presuntos pagos con dinero a su entorno, el periodista ha explicado: "El emérito siempre ha trazado una línea entre lo que es la biografía oficial y lo que es su cara B. Hay muchas cosas de su cara B que permanecían en secreto. Si hace diez años le hubiésemos llamado para preguntarle si tenía cuentas en Suiza, pues habría dicho que no. Luego, se sabe lo que ha ocurrido. Si hubiéramos llamado a Felipe VI, nos habría dicho que no tenía constancia... Entiendo la reacción de los protagonistas".

"Por ejemplo, a Marta Gayá le da dos millones de euros, no se lo da de los Presupuestos Generales del Estado, se lo da del dinero oculto en Suiza... Al igual que Marta Gayá hubo otras amantes y otras personas de ese entorno que recibían esa generosidad. La información que tenemos es que el rey ha hecho todo lo posible para ayudar y trasladarle su afecto a Alejandra, un afecto que no era igual que al resto de los hijos", ha señalado Olmo.

Siguiendo con el tema del dinero negro, el periodista ha explicado: "Ha quedado claro que hasta Victoria Federica y Froilán usaban el dinero negro del emérito para pagar Ubers, clases de piano... ¿alguien cree que las altas cantidades de dinero eran solo para Juan Carlos I? Es un poco extraño, pero se irá poniendo todo en su sitio".