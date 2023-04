Lola Índigo confiesa a TheGrefg que había pensado en dejar su carrera: "Ahora estoy mucho mejor"

Lola Índigo se ha sincerado con The Grefg en su último vídeo de YouTube. El streamer y la cantante se han sentado a comer juntos por primera vez después de conocerse en México y han hablado sobre el momento profesional y personal en el que se encuentran.

La exconcursante de Operación Triunfo ha confesado que ha mejorado mucho en los últimos meses. "Acabé 2022 en la mierda", ha revelado, asegurando que "no encontraba la motivación" en su trabajo.

"Estaba pensando en dejarlo todo", ha contado por sorpresa. Una idea que ahora rechaza por completo. "No me iban mal las cosas, por eso me siento una desagradecida ahora que lo pienso", ha añadido.

Según ha comentado la granadina, se ha "desencantado" del "mundillo" de la música y le ha llevado a perder la motivación. "Necesitaba encontrar tranquilidad en otras cosas", ha recordado. Y lo ha conseguido.

"He tenido que encontrar el amor por la música otra vez", ha declarado, asegurando que está centrada en que "2023 sea su año". Tras poner límites en su vida profesional, para separarla de su personal, ha conseguido su primer número uno.

Gracias al tema El tonto junto a Quevedo ha alcanzado la primera posición de las listas tras cinco años de carrera. "Cuando sacas tu primer disco y estás en un momento tan increíble, piensas que nunca vas a superar esos números", ha reflexionado Mimi.

La cantante ha compartido la conversación que tuvo con Pedro Quevedo a las pocas horas de lanzar la canción. Ante la sorpresa con los números del canario, Lola índigo quiso mantener la calma. "No te he llamado porque pensaba que para ti era normal", ha recordado.

"A mí solo me ha pasado esto con Bizarrap", le aseguró Quevedo: "Esto no es normal". Y así era, horas más tarde, ya estaban posicionados en lo más alto.

"Es una bendición que me sigan pasando cosas así cinco años después", ha concluido la artista, recordando los éxitos de La niña de la escuela o Ya no quiero na' , que, a pesar de haber sonado durante mucho tiempo, nunca llegaron a la cima del panorama musical.