Calendario del huerto: qué plantar en mayo

La llegada del mes de mayo y de las altas temperaturas propias del verano hacen que sean muchos los aficionados a la agricultura y a los trabajos de huerto los que se preguntan cuáles son las mejores frutas, verduras y hortalizas para plantar en una temporada fundamental para las cosechas.

Las condiciones que se dan en primavera suelen ser idóneas para cierto tipo de alimentos que se pueden cultivar en este mes del año para que den sus frutos más adelante. Por lo tanto, es muy importante elegir y colocar los cultivos de forma razonada, atendiendo a aquellos que tengan las mismas necesidades de riego y luz.

¿Qué plantar en el mes de mayo?



Los cultivos que se pueden plantar en mayo no son muy diferentes de los recomendados durante el mes de abril, ya que las temperaturas suelen ser, por lo general, similares entre ambos meses. El calor inusual de este año no quita que puedan presentarse bajadas bruscas de temperatura por la noche, aunque no supondrán un problema para los cultivos.

Así, se puede optar por los cultivos que se pueden plantar todo el año, como la lechuga, la zanahoria, el puerro o la espinaca, ya durante los meses de primavera crecen mucho mejor con las suaves temperaturas.

De igual modo, hay otros que solamente pueden plantarse durante los meses de buenas temperaturas, ya que no soportan el frío y además requieren de máximo sol para crecer, como son los tomates, los pimientos o el calabacín. Es el momento idóneo para cultivar este tipo de verduras.

Esta es la lista de los cultivos que pueden plantarse de forma idónea durante el mes de mayo: