Inés, en 'First Dates': "Me dicen que me parezco a Isabel Díaz Ayuso"

"Me dicen que me parezco a Isabel Díaz Ayuso, no sé si es por la sonrisa, por la cara, por el pelo o por algún tipo de foto que he subido a redes sociales", afirmó Inés en su presentación en First Dates este jueves.

La madrileña comentó que "para la edad que tengo, ligo bastante" antes de conocer a su cita del día, Alfredo, que comentó que prefería que le llamaran Fredy.

"Mi edad -54 años- no me gusta nada porque me lo pasé mejor en otras edades. Jugué al fútbol sala, al tenis... y ahora me veo y es que es una pena...", comentó el conserje.

El madrileño quiso destacar que, de joven, le llamaban George Michael por su parecido, en aquella época, al cantante: "He envejecido muy mal", le dijo a Carlos Sobera.

Imagen de Fredy de joven, en 'First Dates'. MEDIASET

Inés, al ver la foto de Fredy, comentó que no le veía ningún parecido con el artista londinense: "Igual antes se parecía, pero ahora... nada de nada", afirmó.

Ambos pasaron a su mesa para cenar y conocerse un poco más, pero la diferencia de edad y de estilos de vida de ambos, según comentaron, no encajaban mucho.

Al final, Fredy sí que quiso tener una segunda cita con Inés "para conocernos un poco mejor", pero la madrileña declinó volver a quedar con él: "Somos muy diferentes".