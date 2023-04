Cristina Pedroche está en la recta final de su embarazo. La colaboradora de Zapeando ha dado detalles en Y ahora Sonsoles sobre cómo se encuentra y se siente en su estado y, además, ha adelantado que mantendrá la privacidad de su hija cuando nazca.

La de Vallecas ha conectado con el programa de Antena 3 y desde el principio Sonsoles Ónega ha insistido en lo guapa y bien que ha visto a su compañera. "Estoy todo el rato tocándome la barriga porque no deja de darme patadas, es superactiva la niña", ha explicado con una sonrisa en la cara.

En cuanto al ejercicio y la vida sana que ha conseguido mantener todos estos meses, la madrileña ha explicado: "Es por mi salud y la del propio bebé. En mi caso tengo un embarazo muy normal y me han dicho los profesionales que siga mi vida normal hasta que no pueda o que nazca la niña".

Ha sido cuando Ónega ha expresado que está deseando ver a la niña cuando Pedroche ha adelantado los límites que pondrá con la imagen de su hija: "La verás tú en privado, porque no voy a subir ninguna foto de la niña. Compartiré algún piececito o algo, y a ti te mandaré alguna foto".

"Yo no se la enseñaré a nadie, te lo prometo", le ha dicho Sonsoles. Por otro lado, ha hablado de su estado anímico: "Estoy muy bien por dentro. Ya me calmó en yoga, pero ahora ser madre me ha cambiado. Incluso me ha unido más a mi familia, a mis padres".

Por otro lado, ha bromeado sobre la alimentación que recibirá, al ser su padre Dabiz Muñoz: "Va a ser la niña mejor alimentada de España". En cuanto a cómo se siente el padre, ha expresado: "Estamos mejor todos. Ser madre es todo un reto, pero estoy acompañada del mejor, y esto nos está uniendo más aún".