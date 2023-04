Vania Millán revela el sexo del bebé que espera junto a su marido, Julián Bayón: "Mi instinto no me falló"

Hace un mes y medio que Vania Millán dio la noticia de que se va a convertir en madre junto al doctor Julián Bayón. La modelo tuvo que someterse a un largo tratamiento de fertilidad para poder tener al bebé que tanto deseaba.

Durante estas semanas ha ido ofreciendo detalles sobre su embarazo, tales como el crecimiento de su tripa. "Cómo me gusta que me empiecen a no quedar bien mis pantalones", apuntó en un vídeo que compartió en su Instagram.

Precisamente ha sido en esta misma red social donde la Vania Millán ha querido relevar cuál es el sexo del bebé. Los médicos le han dado esta información durante la última ecografía a la que ha acudido para comprobar que todo está yendo bien.

"Mi niña. Te veo y ya estoy esperando el momento de poder volver a verte otra vez… Y sí, mi instinto no me falló… Ibas a ser una niña. Papá y yo no podemos estar más felices", son las palabras que revelan que el bebé que la pareja espera es una chica.

La publicación de Vania Millán se ha llenado de un sinfín de comentarios por parte de sus seguidores y amistad con los que han mostrado su felicidad por la que fuera Miss España 2002.

"Muero de amor. Enhorabuena, papis. Lluvia de bendiciones", les dedica Ivonne Reyes. "¡Qué ilusión Vania! ¡Una niña preciosa! Qué feliz por vosotros", expresa Alexandra Pereira. "Ay", es el suspiro, acompañado de corazones, que Cristina Pedroche deja en el apartado de comentarios, quien también está esperando el nacimiento de su hija.