Brunette será la representante de Armenia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool con su tema en inglés Future Lover. La cantautora armenia ha formado parte del mundo de la música desde los 4 años, y a los 18 lanzó su primer single.

Su fama a nivel nacional en Armenia, ya sea por su cuenta o con el grupo En Aghjiknery del que forma parte, se prepara para dar el salto a nivel internacional después de que la cadena pública del país, AMPTV, la eligiese en un proceso interno para actuar en la cita de Liverpool.

Letra de la canción de Armenia, Future Lover

En inglés:

I just wanna make art,

Read books and just find someone,

Who likes me enough to kiss my face,

I wanna explore with him and visit old bookstores,

And cute little things, like drink smoothies at near cafes.

Oh – oh – oh,

Drink smoothies at near cafes,

Oh – oh – oh.

Oh future lover, I hope it all comes naturally,

I hope our love is quiet outside, but loud inside oh baby,

Oh future lover, this song I wrote for you,

This song I wrote for you my future lover.

I decide to be good, do good, look good,

I decide to be good, do good, look good,

I decide to be good, do good, look good,

I decide to be good, do good, look good.

It's like a daydream, but I got some other, better plans,

I wanna scream and shout,

My heart caught in chains,

Cold heart, cold hands, fire in my veins,

Fire in my veins, heart in chains,

I'm a volcano that is going to explode in a sec’,

I'm so hypnotised by someone that I've never ever met,

Don’t wanna forget, am I dreaming yet?

Poetic dream, I don՚t want it to end oh,

3 minutes of making impossible plans,

7 minutes of unnecessary panic attacks,

Here I go with the coldest hands,

Here I go with still no plans oh, still no plans,

I can't cool off, no I can't relax,

Lord what I'm gonna’ do my pain just attacks,

I still have the coldest hands,

Oh my Lord, my Lord,

My pain, my panic attacks, oh.

I decide to be good, do good, look good,

I decide to be good, do good, look good,

I decide to be good, do good, look good,

I decide to be good, do good, look good.

En español:

Solo quiero hacer arte,

leer libros y encontrar a alguien

a quien le guste lo suficiente como para besarme en la cara,

quiero explorar con él y visitar librerías antiguas,

y pequeñas cosas lindas, como beber batidos en los cafés cercanos.

Oh, oh, oh,

bebe batidos en los cafés cercanos,

oh, oh, oh.

Oh futuro amante, espero que todo venga naturalmente,

espero que nuestro amor sea silencioso por fuera, pero ruidoso por dentro, oh cariño,

oh futuro amante, esta canción que escribí para ti,

esta canción que escribí para ti, mi futuro amante.

Decido ser bueno, hacer el bien, lucir bien,

decido ser bueno, hacer el bien, lucir bien,

decido ser bueno, hacer el bien, lucir bien,

decido ser bueno, hacer el bien, lucir bien.

Es como un sueño, pero tengo otros planes mejores,

quiero gritar y gritar,

mi corazón encadenado,

corazón frío, manos frías, fuego en mis venas,

fuego en mis venas, corazón encadenado,

soy un volcán que va a explotar en un segundo,

estoy tan hipnotizado por alguien que nunca he conocido,

no quiero olvidar, ¿ya estoy soñando?

Sueño poético, no quiero que termine oh,

3 minutos de hacer planes imposibles,

7 minutos de ataques de pánico innecesarios,

aquí voy con las manos más frías,

aquí voy sin planes todavía oh, todavía sin planes,

puedo No me calmo, no, no puedo relajarme,

Señor, lo que voy a hacer, mi dolor solo ataca,

todavía tengo las manos más frías.

Oh mi Señor, mi Señor,

Mi dolor, mis ataques de pánico, oh.

Decido ser bueno, hacer el bien, lucir bien,

decido ser bueno, hacer el bien, lucir bien,

decido ser bueno, hacer el bien, lucir bien,

decido ser bueno, hacer el bien, lucir bien.