Sálvame ha homenajeado este jueves, 27 de abril, sus 14 años de historia con un gran homenaje a Mila Ximénez. La emotiva escaleta ha conmovido a todos los colaboradores con recuerdos de su compañera, y Kiko Hernández no ha sido la excepción.

El programa de Telecinco le ha dado un bote con purpurina al colaborador, y al recordar la razón se ha emocionado rápidamente. Conmovido, ha comenzado a contar la historia: "En la pandemia, Mila hablaba todos los días conmigo, y lógicamente con mis hijas. Era la época en la que empezaban a hablar y hacíamos muchas videollamadas porque no se podía salir de casa, y la época en la que ella se puso enferma".

"Un día se puso Abril al teléfono y le preguntó si estaba mala. Cuando ella le dijo que sí, que estaba malita, mi hija se fue al baúl de sus cosas y vino con un bote de purpurina. Le dijo: 'Para curarte te tienes que poner purpurina en la frente, y te vas a poner buena'", ha continuado.

"Mila se puso a llorar, colgó y cuando volvió a llamar tenía toda la frente llena de purpurina", ha expresado, emocionado. El colaborador ha continuado relatando: "Le dijo a mis hijas: 'Esto es lo que voy a hacer cuando vaya a darme quimioterapia'. Y todas las veces que iba al hospital a hacérsela iba con la purpurina en la frente".

Tras su historia, Kiko Hernández ha roto a llorar de nuevo. "Está bien llorar para luego hacerlo bien", se ha justificado. "A mí no se me ha ido una amiga, se me ha ido mi mejor amiga", ha expresado. Como el resto de sus compañeros, Hernández también ha contado anécdotas más divertidas de la periodista. "Terminaba agotado, y ahora termino agotado de no estar contigo", ha manifestado.