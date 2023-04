'En boca de todos' muestra las imágenes del material supuestamente sustraído por el padre de la 'Casa de los horrores'

El caso de la 'Casa de los horrores' de Colmenar Viejo donde ocho niños menores de entre cuatro y catorce han sido, supuestamente, maltratados por su padres durante años, sigue generando un gran interés en nuestro país y cada día se descubren más datos.

Tal como se ha podido saber en los últimos días, el padre ocupa un importante cargo como médico en un hospital de la Comunidad de Madrid, en el servicio de urgencias y, desde allí, conseguía realizar los partes médicos para ocultar las lesiones de sus hijos.

Este jueves, En boca de todos ha mostrado, en exclusiva, unas imágenes en las que se puede ver el material que el padre de los niños sustrajo, presuntamente, del centro hospitalario para utilizarlos en su casa y ocultar los supuestos malos tratos a los niños.

Tal como ha indicado Nacho Abad desde el matinal de Cuatro, el padre habría robado 1.400 uniformes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, 40.000 pares de guantes de nitrilo, cientos de empapadores y servilletas. Además, contaba con 50 palés que multiplicarían por miles esa cantidad de material.

Por su parte, el padre de los niños se ha defendido de las acusaciones: "¿Tengo muchos? Sí, es cierto, pero es que hago muchas guardias al mes y tengo muy poquito tiempo. Los empapadores eran para mis hijos pequeños y la mayoría de esos productos estaban caducados".

"¿Qué pasa? Que llevo en el hospital trabajando 14 años y he ido acumulando. Sí, he ido acumulando y lo he ido metiendo ahí. Ahora nos tenemos que mover de casa porque nuestro contrato expira el 31 de mayo y lo he ido metiendo en palés, evidentemente, para cargarlos y llevárnoslos", agrega el acusado.