Daniel y Ana se conocieron cuando tenían 17 y 21 años, respectivamente. Actualmente, llevan nueve años como pareja, tienen dos hijos y planean casarse, pero... son hermanos por parte de padre.

Este jueves, El programa de Ana Rosa ha contactado en directo con Ana y Daniel, quienes han comentado qué buscan con el matrimonio: "Más que nada, por legalizar papeles. Somos pareja, tenemos hijos, y por legalizarlo".

"Como cualquier pareja, no es por del bodorrio, sino por legalizar unos papeles", ha señalado Daniel. Por su parte, Ana ha querido dejar claro que son "felices así": "No es necesario ningún papel que diga que somos pareja, pero facilita un poco los trámites. De cara al futuro, tienes unos seguros que, si no estás reconocido como pareja, no tienes. Ni siquiera podemos ser pareja de hecho".

La pareja, además, ha recalcado que conocen "bastantes" casos similares al suyo: "No es muy normal, pero sí más de lo que yo pensaba. Todos quieren seguir en el anonimato y la mayoría se han cambiado el lugar de residencia para vivir su vida".

Asimismo, Ana ha explicado que ella "buscaba a un hermano": "Era algo que todo el mundo veía, todos nos decían que había algo más, que se notaba ese feeling. Nosotros, o no lo queríamos aceptar o te sabría decir, pero llegó un momento que no pudimos evitarlo". "Está claro que nosotros nos empezamos a conocer con la intención de que éramos hermanos, pero yo tenía 17 años y ella, 21, cuando nos conocimos por primera vez".

"Nunca habíamos sabido nada el uno del otro. Somos dos chicos jóvenes que nos conocimos en su momento. Es verdad, somos hermanos, pero el vínculo no lo hemos tenido jamás. No hemos crecido juntos, no nos hemos ido de vacaciones juntos, no hemos compartido familia, nada. Es una persona que conocí un día y con el tiempo surgió esto", ha agregado Daniel.

Además, la pareja ha recalcado que sus hijos saben que sus padres son hermanos, pero son tan pequeños que tampoco comprenden muy bien la situación. Pese a esto, Ana ha querido dejar claro que cuando sean más mayores, si preguntan, les explicarán cuál es su situación: "No es algo que ocultemos. No creo que tenga que llegar un día que los sentemos y les digamos 'esto es lo que hay'. Ellos lo saben, cuando quieran, preguntarán".