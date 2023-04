El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado de manera positiva los datos de empleo en la región, correspondientes al primer trimestre de este año y relativos a la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se han conocido este jueves.

En un hilo de Twitter, Moreno ha señalado que "Andalucía lidera la creación de empleo en España con 66.300 ocupados más, la mayor cifra en un primer trimestre en dos décadas". El presidente, que ha desgranado de manera breve algunos datos de la encuesta en la red social, ha añadido que aunque "superamos los 3,3M de ocupados", también "queda mucho por hacer, pero avanzamos y los hechos lo avalan. Para concluir con un dato optimista para la comunidad, pero no tanto para el resto de España: "Andalucía crea empleo cuando la media nacional baja".

El líder de los populares andaluces asegura que se trata de "datos positivos. El paro se reduce en Andalucía en más de 19.000 personas en el primer trimestre del año y la tasa baja al 18%, la menor desde 2008".

Un impulso al trabajo que se viene realizando desde la Junta de Andalucía para reducir el paro en nuestra comunidad, a lo que ha concluido que "Seguiremos intentando poner las cosas más fáciles para favorecer la actividad y el empleo".

Por su parte, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, también ha valorado la encuesta de la EPA en una entrevista en la Cadena COPE, en la que ha expresado el máximo interés del Gobierno Andaluz en "conseguir que la gente, los inversores a nivel nacional o internacional, cuando busquen un territorio donde invertir su dinero, donde arriesgar, donde apostar, vean que la estabilidad política de Andalucía, la tranquilidad de un gobierno que tiene una hoja de ruta clara, que apuesta por una fiscalidad baja, que no quiere freír a impuestos a nadie, que no busca recaudar donde sea para luego no gastárselo, es garantía de futuro, y parece que los datos nos están dando la razón".

Valoración positiva de CC.OO



La reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar y lo han hecho también en la mencionada red social. CC.OO Andalucía se ha apuntado el tanto, ya que ha expresado que "los acuerdos dan sus frutos y en el primer trimestre de 2023 ha bajado el paro un 2,5% en Andalucía". Una de cal y otra de arena ya que no ha faltado la llamada de atención a los empresarios "ahora toca que las empresas repartan beneficios subiendo salarios y mejorando condiciones, si no lo hacen, serán responsables del estancamiento económico".

El paro subió en 11 comunidades

El paro subió en once comunidades autónomas en el primer trimestre del año, especialmente en las islas, y sólo seis regiones crearon empleo, destacando Andalucía y Madrid, que incrementaron su número de ocupados en 66.300 y 31.400 personas, respectivamente, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De la EPA también recoge que el 10,36% de los hogares andaluces cuenta con todos sus miembros en situación de desempleo durante el primer trimestre de este año, cifra que supone un descenso de 1,16 puntos en comparación con el trimestre anterior, y de 1,14 con respecto al primero de 2022. Un 22,52% de los hogares andaluces tiene al menos la mitad de los activos desempleados frente al 23,30% registrado en el mismo trimestre de 2022. Este porcentaje es superior al dato registrado a nivel nacional, cifrado en un 16%, frente al 16,47% registrado en 2022.