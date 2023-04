Ana Rosa Quintana, de nuevo contra el Gobierno: "Usan el método del topo, vivir bajo tierra y no ver nada. Topar para tapar"

Este jueves, El programa de Ana Rosa ha comenzado con la 'reina de las mañanas' abanicándose en directo. Y es que, la escasez de lluvias y el calor están provocando que, incluso, algunas comunidades autónomas, como Madrid, se estén planteando abrir las piscinas en el mes de mayo.

"El calor y la falta de lluvias se mezclan de tal manera con la precampaña que vamos a tener que cambiar el refranero popular. Tendremos que cambiar el refrán 'en abril, aguas mil' por otro que diga 'en abril, viviendas mil'", ha comenzado Ana Rosa Quintana.

"Tras los insultos de Sánchez a Feijóo en el Senado, el Gobierno se apoyó en el método peripatético. Un método aristotélico que Sánchez utilizó como insulto. En este caso, consiste en apoyarse en ese mismo que se insulta para olvidar la ley 'Solo sí es sí'. Pero que nadie piense que Moncloa va a pasar página sin más porque los beneficios a violadores van a continuar", ha agregado la presentadora.

"Los mil beneficiados no se van a tapar con las 200.000 viviendas prometidas. Y aunque los fontaneros de Moncloa desvíen el agua de Doñana para llenar las urnas, ni una riada se va a llevar las consecuencias de la chapuza del 'Solo sí es sí'", ha apuntado Quintana.

Además, la presentadora ha destacado: "El grifo que nos puede cortar Europa es el de los fondos. La Eurocámara ha detectado 16 deficiencias en la gestión del Gobierno, que presume de gestión. Europa ve falta de transparencia y preocupantes trabas a la Fiscalía ante las sospechas de fraude. Con una deuda pública de 303.000 millones de euros, ahora tendremos que ajustar 7.000 al año".

"La noticia de las últimas 24 horas es que no ha habido un anuncio de miles de viviendas por parte del presidente. El anuncio de la lluvia de viviendas no tiene techo y ya se ha convertido en un meme. En un país con un 3%, o un poco menos, de vivienda social y en el que no se ha construido una sola casa de protección oficial en años, las cifras del Gobierno suenan a broma", ha señalado.

"En este casino de promesas comenzó Ábalos con una apuesta de 100.000 viviendas. Sánchez vio el envite y ya vamos por un órdago de 183.000 casas. Parte de la tierra prometida la va a vender Defensa. Hoy, el PSOE hará suya una ley de Podemos y el Gobierno va a apoyar la Ley de vivienda con el apoyo de ERC y de Bildu. Además, anuncia que va a topar todo: la luz, el gas, las hipotecas, la cesta de la compra y, ahora, el alquiler. Lo que dicen que va a reducir la oferta de vivienda. Es el método del topo: Vivir bajo tierra y no ver nada. Topar para tapar", ha sentenciado Ana Rosa Quintana.