Camilo Blanes, irreconocible y con peluca, vuelve a publicar una foto en su Instagram en su peor momento

El pasado fin de semana, Camilo Blanes publicó una imagen, con aspecto desmejorado y una peluca mal colocada, con la que preocupó a sus seguidores y familia, tanto como para que su madre, Lourdes Ornelas, alertara de que no se encuentra bien de salud. Y ahora, tras borrar aquella foto, ha vuelto a compartir otra distinta.

"Aquí en la casa del rey", escribió el hijo de Camilo Sesto junto a aquella imagen, que era su primer post desde junio de 2022, pues había estado desaparecido de Instagram desde entonces.

Tras esto, su madre, Lourdes Ornelas llamó desesperada al programa Fiesta y aseguró que la vida de su hijo "está en peligro". "No tengo a nadie de confianza a quien acudir para que le ayude, todos van por intereses. Es un adulto, no se puede inhabilitar", destacó. "Cuando voy, me dice que me vaya de su casa".

Después de borrar la foto, Camilo Blanes reapareció en redes, de nuevo con una peluca puesta, y se apuntaba con un dedo a la sien. "¿Estáis bien?", preguntó, por lo que podría indicar que estaba cuestionando las dudas que se estaban planteando sobre su salud.

Según contó su entorno a Semana, la casa que tiene en Torrelodones (Madrid) "es un lugar que ha sido saqueado y devastado" en el que "solo hay destrucción y caos". "Sabíamos que esto iba a acabar mal, que Camilín nunca tendría una vida normal...", añadieron. "Sus problemas no surgen a raíz de la muerte de su padre (...) Lo que sucede viene desde que era un niño, cuando su padre organizaba fiestas en su casa de Miami. Tiene problemas desde que era un chaval".

Ajeno a todas estas declaraciones, el hijo de Camilo Sesto, tras borrar sus anteriores posts, ha reaparecido en la madrugada de este jueves para compartir una nueva foto en blanco y negro, la cual ha publicado dos veces.

En esta aparece irreconocible con una peluca negra de media melena con flequillo y parece que lleva maquillaje, o puede que haya utilizado ciertos filtros. Junto a ella ha escrito un emoji de unos labios.

Rápidamente, esta imagen ha generado multitud de comentarios, desde los que defienden que las críticas no le ayudan y, si lo quieren, deben aceptarlo como es, hasta los que le piden que sea fuerte para salir "del lado oscuro" o aseguran que, "si no quiere ayudarse, no hay nada que hacer".