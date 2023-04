Muere una doble de Kim Kardashian en OnlyFans tras una operación de cirugía estética

Christina Ashten Gourkani, más conocida por Ashten G, el nombre que usaba en sus redes sociales y en la web de contenido erótico para adultos OnlyFans, donde era conocida por su parecido físico con Kim Kardashian, ha fallecido esta semana, al parecer por las complicaciones derivadas de su última cirugía plástica.

Los detalles por ahora del fallecimiento no han quedado resueltos, si bien se especula con un posible paro cardíaco como causa final del deceso de la modelo, cuya familia confirmaba la noticia al crear un micromecenazgo en la web de GoFundMe y en el que aprovechaban para contar cómo se enteraron de su muerte.

La familia ha comenzado esta recaudación de fondos pidiendo a los seguidores de Ashten —no solo los de OnlyFans, sino también los de Instagram, donde tenía más de 625.000 followers gracias a su parecido con la empresaria milmillonaria— alcanzar una meta de 40.000 dólares para las exequias, tumba y memorial en honor de Christina, quien ha fallecido a los 34 años.

"En las primeras horas de la mañana, aproximadamente sobre las 4.31h del 20/4/2023, recibimos una llamada telefónica de un miembro de la familia que estaba gritando y llorando frenética e histéricamente al otro lado de la línea 'Ashten se está muriendo... Ashten se muere...'. Esa llamada destrozó nuestro mundo en un instante y perseguirá a nuestra familia durante el resto de nuestras vidas", comienzan diciendo los familiares.

"Cuando llegamos al hospital poco después, seguimos viviendo una pesadilla porque nos informaron de que su salud y bienestar habían seguido cayendo en picado tras sufrir una parada cardíaca", continúan, para después afirmar que prefieren reservarse los detalles y que serán las autoridades quienes descubrirán los pormenores de la muerte de la joven, toda vez que se ha iniciado una investigación para llevar el caso como un homicidio por mal procedimiento médico.

Christina Ashten Gourkani vivía en California y era muy conocida por su enorme parecido físico a Kim Kardashian, si bien parece ser que nunca se llegaron a conocer. Se desconoce además cuántas operaciones estéticas llevaba realizadas, aunque se habría gastado unos 40.000 dólares en varias intervenciones, sobre todo de pechos y glúteos e inyecciones de bótox.

En una entrevista que concedió al periódico The Sun confesó: "Desde que era adolescente la gente me ha dicho que me parezco mucho a Kim Kardashian. Es una comparación que escucho casi todos los días cuando estoy de cara al público. Y la verdad es que, si miras nuestras fotos de pequeñas o de adolescentes, sí que compartimos muchas similitudes. Y también nuestros padres provienen de antecedentes étnicos similares, lo que podría explicarlo todo".

Recientemente en Facebook su familia dejaba entrever que no estaban pasando un buen momento y que necesitaban "un milagro". "Nuestra familia necesita que sucenda un milagro hoy: recemos por un corazón sano, hoy por hoy necesitamos todas las oraciones que podamos obtener", escribieron.