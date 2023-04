Belén Esteban, entre lágrimas, habla de su final en televisión junto a 'Sálvame'

El aniversario de Sálvame está causando estragos entre sus colaboradores. Jorge Javier Vázquez contó este miércoles una curiosa anécdota que le ocurrió en el primer programa de la historia del formato. Por su parte, Kiko Hernández mostró una emoción que pocas veces deja salir al recordar a Mila Ximénez.

Pero hubo otra colaboradora, de las históricas, que también vivió una gran carga emotiva durante el programa. Fue Belén Esteban, que se rompió en la previa al especial que tendrá lugar este jueves, cuando se cumplen 14 años del inicio de Sálvame.

"He llorado mucho, me he emocionado mucho. Quienes empezamos este programa sabemos lo que hemos vivido", admitió la madrileña. la de Paracuellos, que recordó algunos nombres de la historia del programa que ya no siguen. "Echo de menos a gente que no está. Por supuesto a Mila Ximénez, pero hay dos personas muy importantes que han marcado mi vida. Son Raúl Prieto y Carlota Corredera", desveló.

"También me han emocionado mucho esas imágenes que he visto de mí, de mi mala situación", relató Belén, en referencia a su etapa en la que tenía adicciones. Nos hemos reído, hemos llorado, hemos discutido, nos hemos peleado...", continuó, ante de mandar un mensaje retundo sobre su comentado futuro en televisión. "Quiero mandar un mensaje muy claro. Sálvame es el programa de mi vida ,y el día que acabe Sálvame, Belén Esteban acabará con el programa. Me iré con él", admitió.

"Sabes que eso no se puede decir nunca, ¿no?", le advirtió Jorge Javier, a lo que Belén respondió: "Parece que la gente está deseando que se acabe y vais como el p... culo, no tenéis ni idea. Hay Sálvame para rato", sentenció la de Paracuellos.