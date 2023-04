Sara, en 'First Dates': "Antes era auxiliar de enfermería, ahora hago contenido subido de tono en una página web"

"Me dedico a la creación de contenido subido de tono en una página web. Antes era auxiliar de enfermería, pero este nuevo trabajo me da más dinero, hasta mil euros al día", le contó Sara este miércoles a Carlos Sobera en First Dates.

También se definió como una persona sencilla, pero con gustos peculiares: "No soy una fotocopia del resto de la gente", admitió la madrileña.

"He tenido dos relaciones muy largas, de los 16 a los 24 y de los 24 a los 30, luego he pasado un par de años viviendo la vida y ahora echo de menos un poco de cariño humano", admitió la comensal.

Sara y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Sobera quiso saber que debía de tener un hombre para conquistarla: "Tiene que ser muy tolerante y aceptar mi trabajo. El físico me da igual"; comentó.

Su cita fue David: "Estoy buscando una relación abierta y complicidad sexual con mi pareja", destacó. Pero el colombiano decepcionó a Sobera: "Me llamo Carlos David, pero prefiero que me llamen por mi segundo nombre".

El presentador, nada más escucharle, le contestó: "Me caes mal, tío, yo me llamo Carlos", le dijo en tono de broma al estudiante de electricidad residente en Barcelona.

Sara y David, en 'First Dates'. 20minutos | MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco más. Al principio se gustaron, pero según iban descubriendo cosas el uno del otro, poco a poco se fueron diluyendo las posibilidades de volver a verse.

Mientras que Sara era muy hogareña y odiaba el reguetón, al colombiano le gustaba salir y le encantaba ese tipo de música. Incompatibilidad absoluta.

Al final, Sara no quiso tener una segunda cita con David porque "no siento una fuerte atracción hacia él". El colombiano coincidió con ella y prefirió no volver a quedar.