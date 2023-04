Tu horóscopo diario: jueves 27 de abril de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 27 de abril de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Gracias a excelentes influjos de la Luna, Venus, y por supuesto de Júpiter, te espera un día lleno de posibilidades tanto en los asuntos laborales y mundanos como en la vida íntima. Te llegarán excelentes noticias relacionadas, sobre todo, con los temas más íntimos y personales. Posible llegada de dinero o anuncio de ello.

Tauro

Mercurio se halla en tu signo y hoy va a influir de un modo claramente favorable sobre ti y tus asuntos, aunque eso no te va a evitar tener que afrontar un día de gran actividad y ajetreo. Afortunado o inspirado para viajar y relacionarte, que son cosas que te traerán excelentes resultados. Suerte en actividades comerciales.

Géminis

Es importante que pienses y reflexiones antes de actuar. Ves y controlas con gran facilidad lo te tienes a tu alrededor, pero no ves tan fácilmente los enemigos que tienes a tu espalda y te amenazan con más peligro de lo que crees. En estos momentos te convendría ponerte un poco de perfil y no buscar los primeros planos.

Cáncer

Al fin puedes permitirte soñar, ahora los planetas te favorecerán cada vez más y lo harán durante largo tiempo, por ello debes coger fuerza y romper con un pasado lleno de malos recuerdos e impedimentos. Es la hora de abrirte al futuro y recuperar las esperanzas perdidas. Hoy algún acontecimiento te hará que lo veas claro.

Leo

La errática Luna transita hoy por tu signo y te hará ser más impulsivo, adelantarte a los acontecimientos y que las emociones y sentimientos tomen el control de los acontecimientos, aunque esto no supone que va a ser un mal día. Pero si no te intentas controlar podrías tener algunas tensiones o incluso conflictos en tu trabajo.

Virgo

Aunque muchas veces no lo creas estás en un buen momento según los planetas, por eso no debes obsesionarte con pequeños problemas sin importancia. Es hora de avanzar, de luchar por hacer realidad tus sueños y metas, tal vez los resultados no sean inmediatos, pero no dudes de que van a llegar. Hoy tendrás un día positivo.

Libra

Si sabes aprovechar bien las circunstancias hoy te espera un día bastante bueno, especialmente en el terreno personal. Vas a tener tu magnetismo al máximo y sacarás el lado más atractivo de tu personalidad, por ello hoy puedes conseguir bastantes cosas tanto en el trabajo como la vida íntima. Momento de tomar la iniciativa.

Escorpio

Los asuntos del corazón te van a dar problemas en el día de hoy, en el amor o la amistad. Un ser muy querido te causará gran dolor y descubrirás que detrás de su cariño había mucha falsedad. En el fondo es una gran suerte porque gracias a todo ello te vas a liberar de una persona que no te conviene, aunque tú no lo vas a vivir así.

Sagitario

Tu vida está experimentando una gran transformación positiva, que a la larga te llevará a un camino mucho mejor, pero ahora es muy dolorosa porque también sacará de tu vida a personas o situaciones que no te convienen, y precisamente ahora estás en ese momento de transición. Déjate llevar, tras la muerte viene un renacer.

Capricornio

Las excelentes influencias que en estos momentos recibes del Sol y otros planetas como Urano te llevarán a conseguir éxitos y realizaciones en el ámbito laboral y financiero, y precisamente hoy vas a tener un día bastante inspirado para ello y favorable para que tomes iniciativas en esos ámbitos. No desaproveches este momento.

Acuario

Aunque no te apetezca o incluso no lo creas conveniente en estos momentos tienes que lanzarte a la conquista de tus sueños y metas laborales, económicas y sociales. El destino te abrirá los caminos y tus luchas, por duras o dolorosas que sean, al final darán fruto. Pero debes rechazar ese pesimismo que a menudo te acompaña.

Piscis

Saturno acaba de llegar a tu signo y ahora debes esforzarte por ser más racional, pisar más la tierra, no dejar que te dominen las emociones e impulsos, o de lo contrario tendrás problemas. Precisamente hoy te darás cuenta de todo ello por los sucesos y vivencias que vas a tener. Ten gran prudencia con los negocios y el dinero.