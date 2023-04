Mónica Cruz: "Me han dicho que no muchas veces"

A Mónica Cruz se le cumplen los sueños porque los persigue, les da forma y se los trabaja con esfuerzo y tenacidad. Muy pronto se estrenará en Atresplayer Premium Upa Next, el remake de Un paso adelante, la serie de televisión que hace veinte años nos permitió disfrutar de su magia al bailar. Un don que supo alternar con la interpretación…

¿Cuántos tiene?Tengo seis perros y una coneja, todos son adoptados. Desde pequeña tengo una comunicación muy especial con los animales. Habrá gente que, cuando me ve hablando con ellos, pensará que estoy loca, pero la verdad es que me da igual. Hay que cambiar la mentalidad y hacer mucha pedagogía para que la gente entienda que a los animales se les quiere y no se les maltrata. Son seres maravillosos que solo te van a dar amor. La naturaleza es mágica y lo inculco a mi hija. La relación que ella tiene con los animales es maravillosa. Los perros siempre la han protegido y ella les respeta por encima de todo.

Está claro que veinte años no son nada… Esto es un sueño cumplido. El otro día comentaba en una reunión con el equipo que si ya es difícil que te pase una vez en la vida, algo que te marque tanto, que eso se pueda repetir es la leche. UPA fue la puerta a un montón de cosas buenas que me vinieron después, así que estoy muy ilusionada.

Si tuviera que definirse, ¿cómo lo haría?Yo soy bailarina y de hecho me presenté al casting de UPA porque me recordaba a Fama. Lo que ocurre es que esto me ha llevado a poder desarrollar el amor por el arte en otras facetas. La danza es también interpretar, sentir a través de la música.

¿La fama le ha cambiado?En absoluto porque convivo bien con ella, me educaron en la ley del esfuerzo. Además, que te reconozcan no significa absolutamente nada. Ahora hay gente que sale dos minutos en televisión y al día siguiente ya son conocidos. La fama nunca ha distraído mis objetivos, ni tampoco los resultados de los trabajos.

¿A qué se refiere?No eres peor o mejor actor si una serie o una película no funcionan bien. No te puedes poner tanta presión encima, con los años he aprendido a que lo único que debe importar es la parte creativa, poner en marcha el proyecto, aprender y que sea lo que Dios quiera. Si vas a un casting, por ejemplo, y no te cogen no es porque seas malo, sino porque buscan otro perfil que, quizás, no encaja en el proyecto.



¿A usted le han dicho muchas veces que no?Por supuesto. Y cada vez que me han dicho que no me ha servido para aprender. La vida me ha demostrado que, con un buen colchón emocional, se puede conseguir todo con esfuerzo y trabajo. Y explorar otros caminos.

Usted en eso es experta, además de actriz y bailarina, también ha diseñado ropa…Sí, pero no soy diseñadora. Me gusta aprender todo tipo de disciplina y sobre todo aquellas que tienen que ver con el arte, como es el diseño. Ahora ser multidisciplinar no es tan complicado, pero hubo un tiempo en que parecía que solo podías desarrollar una actividad.

Además, también es una mujer muy comprometida con causas sociales…Sí, creo que todos deberíamos aportar un granito de arena. No es necesario hacer un gran esfuerzo para ayudar. También estoy convencida de que nosotros, los que tenemos una profesión con visibilidad, debemos apoyar todavía más.



¿Es feliz?Sí, creo que es difícil encontrar la felicidad con todo lo que ocurre en el día a día, pero los momentos más difíciles, las decepciones, te hacen aprender y a evolucionar. La oscuridad también forma parte de la luz.