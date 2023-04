Los nuevos pluses de los médicos de Madrid tienen el 'ok' de Hacienda para su aprobación

Después de que desde el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria de Madrid se abriera a la posibilidad de adoptar nuevas medidas de protesta si no se aprobaban las medidas que permitieron alcanzar un acuerdo hace más de un mes, la Consejería de Sanidad ha informado este miércoles que ha recibido el visto bueno de Hacienda para elevar al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva de las medidas.

Así se lo ha comunicado la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad (CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y Amyts). Así, les han explicado que está previsto que la aprobación del Plan de Atención Primaria se realice en los próximos Consejos de Gobierno. "La Consejería está cumpliendo con el acuerdo que se alcanzó con el comité de huelga", indicó hace unos días el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confirmando que los complementos retributivos se perciban ya en la nómina de junio.

Por su parte, la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha señalado que "están razonablemente satisfechos con que la directora general de Recursos Humanos haya vuelto a ratificar, y así haya quedado consignado en las actas de la Mesa Sectorial, la voluntad de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la huelga".

En el pacto se contemplaba una subida lineal de 450 euros mensuales a todos los médicos y pediatras en sustitución del ya desaparecido por TSA (Tarjeta Sanitaria Atendida), y un plus de 500 euros al mes para los facultativos que hagan tardes puras. Y de 300 euros para aquellos que trabajen tres o cuatro a la semana. Por otro lado, recoge también una comisión de seguimiento para conocer el funcionamiento de estos acuerdos y, además, valorar la implementación de "otras medidas adicionales" en aquellos centros en los que persistan los problemas de difícil cobertura.

También se recogen otras cuestiones como la de facilitar los turnos mixtos, eliminando la obligatoriedad del 70% de aceptación por parte del equipo de Atención Primaria, así como medidas en las que ya se trabaja para reducir los trámites burocráticos en relación con la incapacidad temporal, la extensión de la prescripción por receta electrónica y los informes innecesarios.

No obstante, la Dirección General de Recursos Humanos ha especificado que Enfermería del Trabajo cumple la condición de categoría deficitaria, mientras que el resto, de momento, no la cumplen. Además, aunque en el caso de la TSA no se ha modificado nada respecto al borrador para no retrasar su paso por el Consejo de Gobierno, desde la Consejería se ha indicado que está pendiente de su desarrollo y se valorará en su momento.

"Les hemos intentado trasladar que para los médicos y para los nuevos especialistas, para los residentes que están terminando, sería importante ver esto plasmado blanco sobre negro en el Consejo de Gobierno, pero no hemos conseguido que nos digan una fecha concreta en la que va a pasar porque dicen que es un mecanismo, un procedimiento burocrático bastante complejo y que no pueden asegurarlo, pero que tiene que ser efectivo antes del 1 de junio para que puedan ir adelante las nóminas", ha detallado Hernández.