La Guardia Civil alerta a las personas mayores sobre este tipo de servicios y ventas

La Guardia Civil ha compartido a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter una alerta dirigida a las personas mayores que viven solas, que son el objetivo prioritario de los delincuentes que tratan de engañar y estafar con productos o servicios.

Es muy común que se den situaciones en las que los estafadores vigilan y encuentran a personas mayores que viven solas, con la finalidad de acudir a la puerta de su vivienda con el precepto de ofrecerles algún servicio que no han contratado o vender productos.

Con este cebo, los ladrones acceden al domicilio de las personas mayores y, en un momento de despiste, se hacen con el botín que encuentren y desaparecen con ello.

Consejos para no caer en engaños



"Recomienda a tus mayores que no abran la puerta a personas desconocidas y que desconfíen de los ofrecimientos de servicios o ventas que no hayan solicitado", han escrito los agentes, que han dado una serie de pautas para no caer en estos engaños:

No abrir la puerta de casa o el portero automático a personas desconocidas. Si la puerta no tiene mirilla, se debe instalar.

Desconfiar siempre de quien llame a la puerta ofreciendo la venta de cualquier cosa o que diga representar un organismo público o asociación humanitaria, ya que los delincuentes usan cualquier excusa para entrar en la casa.



Desconfiar de los servicios técnicos que no hayan sido solicitados expresamente.