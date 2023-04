Indignación en Alfafar tras el tercer muerto en apenas ocho meses en el paso a nivel

Una joven de 19 años se ha convertido este miércoles en la tercera víctima mortal registrada en apenas ocho meses en el paso a nivel ferroviario de la localidad valenciana de Alfafar, en el área metropolitana de la capital. Aún sin versión oficial del suceso, los testimonios de los vecinos apuntan a un posible despiste de la víctima, que habría mirado solo hacia uno de los lados por los que circulaba un tren, sin advertir después que en sentido contrario venía otro convoy de Cercanías, que finalmente ha acabado arrollándola.

La nueva desgracia ha provocado la indignación de los vecinos del entorno del paso a nivel, que hace un mes ya convocaron una concentración junto a las vías para exigir más seguridad y protestar contra el ruido que provoca el paso de 200 trenes diarios, entre convoyes de Cercanías y de media y larga distancia. En última instancia, al igual que los alcaldes, piden el soterramiento de las vías también en el área metropolitana, tal y como se está haciendo en València desde hace unos meses tras décadas de reivindicaciones.

Esta exigencia no entiende de colores políticos, ya que cuenta con el apoyo de los alcaldes de Alfafar (PP), Sedaví y Benetússer (estos dos últimos del PSPV-PSOE). "Hay que hacer algo ya. Si no se pone una solución ya veremos morir a otra persona en el paso a nivel de Alfafar", alertaron entonces.

El primer edil de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, exige a Adif soluciones para el paso a nivel en su municipio, ya que es "el más mortal de toda España". "Esto es la gota que colma el vaso", ha afirmado tras el accidente. "No sabemos si es la falta de mantenimiento o qué es lo que es, pero continuamente hay operativos policiales por averías, accidentes y tres muertes en los últimos ocho meses. Y es el paso a nivel que es el que está dando todos los problemas", ha expuesto.

El alcalde ha agregado que las advertencias de peligro y las peticiones para solucionar este punto negro son "unánimes" en los ayuntamientos de la zona y por parte de todas la fuerzas políticas. "Estamos reclamando a Adif, a la planificación de Adif, a los técnicos del Ministerio, que nos den una solución temporal ligada al soterramiento de las vías y estamos obteniendo el silencio por respuesta", denuncia Adsuara, que se pregunta "cuántas muertes más tiene que haber".

"¿Ciudadanos de segunda?"

"¿Qué somos nosotros aquí, en esta comarca, ciudadanos de segunda? ¿Por qué en otras partes de España se está soterrando y aquí no? Me gustaría que los técnicos vieran qué van a sentir los padres de esta chica o los padres de los jóvenes que han fallecido en los últimos meses por no tener una solución técnica para eliminar este paso a nivel", ha manifestado el alcalde de Alfafar.

"Lo que necesitamos es que se sienten con nosotros los técnicos y busquemos soluciones temporales, pero con un soterramiento a medio plazo. Aquí están afectadas más de 70.000 personas y 4.000 cruzan este paso a nivel todos los días. Yo creo que es para planteárselo. Teniendo ahora los fondos Next Generation y financiación, ¿por qué no? ¿Por qué València sí y por qué el área metropolitana no?", cuestiona.

Por otra parte, el responsable municipal confirma que su ayuntamiento tiene previsto iniciar al vía judicial contra Adif por el nivel acústico de los pitidos del paso a nivel, "que aumenta mucho el malestar y los problemas de salud de los vecinos de Sedaví y de Alfafar".

Manifestación de protesta

Los alcaldes de Alfafar, Juan Ramón Adsuara (PP), y Sedaví, Josep Francesc Cabanes (PSPV), han decretado un día de luto oficial en sus municipios por la muerte de la joven y han convocado una manifestación de protesta para este jueves a las 20.00 horas. En ella se exigirá la supresión del paso a nivel por su alto nivel de siniestralidad y el soterramiento de las vías a su paso por las localidades.