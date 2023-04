Una damnificada por la presunta redada policial a la tienda de Raquel Bollo que aún no ha recibido su vestido: "No sé cómo proceder"

Sálvame informó a principios de semana que fuentes cercanas a Telecinco habían informado de que la tienda de trajes de flamenca de Raquel Bollo habría sufrido el pasado viernes una redada policial, en la que habrían embargado los vestidos de flamenca de muchas famosas. Este miércoles, una primera damnificada anónima ha hablado con el programa.

"Yo me compré un vestido por la web el día 14 de abril de Raquel Bollo, y no me contestaban. Lo pedí, lo compré, lo pagué. Miraba el pedido y me ponía 'en proceso' desde el día 14", ha contado la afectada en una llamada para el programa de Telecinco.

La mujer ha contado que nunca ha llegado a recibir el vestido comprado: "Me extrañaba que después de 10 días no me lo hubieran mandado. Normalmente son cinco días máximo y, al ver la noticia, me quedé... Pensé que no podía ser verdad".

Además, ha asegurado que no ha conseguido hablar con el negocio: "He estado intentando hablar con ellos, les he mandado emails, he hablado por Whatsapp, los he llamado por teléfono, y directamente pone: 'Este contestador no ha sido activado'".

"Incluso le he mandado directamente a Raquel Bollo un mensaje. No tengo comunicación ninguna y no sé cómo proceder. Al decir que se han quedado muchas famosas sin su traje de gitana, digo: 'Esto no puede ser verdad'", ha expresado.

Por su parte, la tertulia de Telecinco ha anunciado a la fuente que le informó del presunto embargo policial: Vivi de Las mellis. "La policía va mandada por Hacienda. Raquel debe dinero de los préstamos", ha declarado una de las famosas hermanas. Cabe recordar que el dúo no tiene buena relación con la diseñadora.