Marta Peñate, ingresada en el hospital al sufrir una hemorragia tras una operación

Marta Peñate, exparticipante de La isla de las tentaciones, se encuentra ingresada en el hospital tras haber sufrido una complicación tras una conización cervical. La propia influencer lo ha explicado este miércoles a través de sus stories en Instagram, donde ha avanzado que está estable.

La exconcursante de Gran Hermano contó recientemente en su canal de Mtmad que iba a someterse a una intervención en la que iban a extraerle unas células del cuello del útero. "Me han encontrado algo que no es malo, pero puede llegar a serlo", explicó, apuntando que la cirugía servía para actuar contra "una lesión premaligna en el cuello del útero".

Sin embargo, pese a que la intervención suela ser poco invasiva -de hecho, dura alrededor de 30 minutos-, los planes no han salido como la influencer esperaba. Ella misma ha hablado de ello publicando una fotografía desde la cama del centro hospitalario.

Marta Peñate anuncia que ha sido ingresada en el hospital. INSTAGRAM / MARTA PEÑATE

Peñate ha sufrido "una hemorragia enorme" después de su paso por el quirófano, una experiencia sobre la que, ha subrayado, hablará cuando se encuentre más animada.

"Estoy a la espera de que me den el alta. Explicaré todo un poco: os conté que el otro día me hicieron una intervención, pues he tenido una hemorragia enorme por ello. Estoy bien ahora mismo, pero necesito reposar unos días y descansar", ha expresado.

El rostro de Mediaset ha definido esta experiencia como "una situación horrorosa": "Me está pasando de todo, pero bueno, lo importante es que estoy muy bien". "Os cuento esto por si me ven más ausente de diferentes sitios, así sabéis el motivo real de ello", ha zanjado a la espera de recibir el alta médica.