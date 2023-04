El Rubius habla del impacto que tuvo para su madre su polémica mudanza a Andorra: "Su manera de ver la vida ha cambiado"

El Rubius se ha sincerado en directo sobre una de sus mayores polémica: la mediática mudanza a Andorra que generó un debate a nivel nacional sobre la moralidad de cambiar de residencia fiscal.

Su nombre y su cara ocupó numerosas tertulias de televisión durante días. Algo que, según ha confesado, no fue fácil para su madre. "Le afectó muchísimo", ha contado en directo.

"Ver a tu hijo durante tantos días en la tele, hablando de cosas que no entienden y que no me conocen, que dijeran tantas cosas... le afectó un montón", ha añadido.

"Su manera de ver la vida ha cambiado completamente", ha revelado, asegurando que ya "no se fía de los medios". "A mí también me pasó", ha reconocido, asegurando que ya no sabe "qué es real".

A pesar de la polémica, dos años después, el creador de contenido malagueño sigue defendiendo su decisión, poniendo especial hincapié que buscaba "tranquilidad" y no más dinero.

Ha recordado que, en ese momento, sufría ataques de pánico por el agobio que sufría al salir a la calle y que su prioridad era "ser más feliz", no evadir impuestos.