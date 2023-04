Durante estos días, Sevilla se viste de gala para celebrar la Feria de Abril, uno de los eventos más especiales para el que miles de turistas se trasladan a la capital andaluza a disfrutar del baile. Una de estas turistas ha sido Susanna Griso, que ha cambiado el plató de Espejo Público por la feria.

Durante su estancia en Sevilla, la periodista ha podido charlar con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, con quien ha abordado el problema de la sequía, que preocupa cada vez a nuestro país debido al ascenso incontrolable de las temperaturas y la ausencia de lluvias.

Además, la presentadora del matinal de Antena 3 ha podido charlar con Cayetano Martínez de Irujo, que ha asegurado que le apetecía poco montar su caseta en la feria, pues se encuentra en plena competición de carreras de caballos.

Cayetano, ante el micrófono del programa, ha querido recordar a su madre, la duquesa de Alba: "Yo, al principio, venía con mi madre a la feria. Tendría diez o doce años. Alguna noche le pedía venir. Es un acontecimiento único en el mundo".

"A nosotros, la tradición nos la inculcó nuestra madre desde muy pequeños y a mí me gusta mucho que ahora mis hijos tiren de mí porque, si no, yo no habría montado nada hoy. Estas tradiciones son únicas. A mi madre le encantaba la feria. Vino hasta casi el último año. Venía y bailaba flamenco como una profesional. Le encantaba bailar", ha agregado el jinete.

Asimismo, Cayetano Martínez de Irujo ha recordado cuándo, en el palacio de Dueñas, recibían a bailarines de flamenco y la relación de su madre con ellos: "Esta era su tierra, su ciudad. Ha dejado un legado que, después de ocho años y medio, parece que fue ayer".