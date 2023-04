Cómo disfrutar de la Feria y no morir en el intento: consejos del buen feriante en el día festivo y que más afluencia se espera

El Real vuelve a lucir con sus cerca de 90.000 farolillos y con sus 212.000 bombillas de bajo consumo que alumbran el Real. Tras quedar deteriorada la ornamentación por las lluvias del sábado y que los operarios del Ayuntamiento han tenido que volver a montar a contrarreloj cada mañana hasta completar este martes el 90%.

Acudir temprano para coger mesa

Todo preparado para recibir a miles de personas en el día festivo de la ciudad. El día grande por excelencia tras la noche del "Pescaíto". Aunque siempre puede encontrar alguna abierta, las churrerías aledañas bajan las persianas al tiempo que abren sus puertas los "cacharritos". Hoy toca llevar a los niños a la calle del Infierno. Es fiesta y ellos lo saben. A partir de las 11.30 comienzan a funcionar las atracciones todos los días. Se recomienda ir temprano para evitar el calor y para llegar a tiempo al almuerzo en las casetas. Es consejo de feriante. Tan solo se puede reservar mesa en las privadas y sentarse hoy puede ser tarea difícil.

Bajo un sol abrasador, a medio día entran al paso caballistas, amazonas y coches de caballo. Se entremezclan en el Real entre los miles de visitantes que llegan en avalancha como si no hubiera un mañana. Es una jornada de gran afluencia. El día de fiesta es hoy y hay que aprovecharlo. En especial las horas menos calurosas. La temperatura máxima de hoy alcanza los 37 grados.

Cómo llegar en transporte público

El metro y los autobuses de Tussam y metropolitanos ganan cada vez más adeptos. He aquí toda la información al respecto. Pero también se puede llegar en coche o moto. Puede consultar las plazas, tarifas y horarios en este periódico. Ir andando es otra alternativa. El Puente de las Delicias y la calle Asunción se llenan de color y volantes con numerosas flamencas perfectamente ataviadas. Son ellas las que mantienen viva la tradición del traje de gitana año tras año.

Cómo ser un buen anfitrión

Acontece un día familiar. La Feria es hoy el punto de encuentro de niños, padres, abuelos y amigos. Todo el mundo sabe que en esta fiesta las discrepancias se quedan fuera. Máximo afecto a todo el que uno se encuentra y al que se conoce por primera vez se convierte en amigo del alma. Eso sí, cada uno en su caseta y Dios en la de todos. A no ser que le inviten, que tenga la suya propia para convidar o que se haga el encontradizo, una opción valida y muy frecuentada. Invitar a los que se acercan a una jarra de rebujito y una tapita le hará quedar cómo el mejor anfitrión y no hay que rascarse el bolsillo demasiado. No hay que aparentar lo que uno es, pero si le planta un plato de jamón, se lo agradecerán toda la vida. Un buen gesto tiene su recompensa. Es bien sabido los precios este año están desorbitados.

Dónde están las casetas públicas

En el Real todo el mundo tiene cabida. Si no tiene caseta privada, hay casetas públicas distribuidas por toda el recinto. Abren a las doce de la mañana y cierran a las tres de la madrugada. Para consumir necesitará comprar tickets en la taquilla. En total hay catorce que corresponden a distritos y sindicatos, a las que hay que sumar una que pertenece a una asociación sin ánimo de lucro. Para conocer cuales son y dónde están ubicadas, puede consultar aquí la información.

Objetos que debe llevar un buen feriante

No olvide llevar un mapa de la Feria, una botella de agua y un abanico. Si tiene suerte y llega a pie, le regalarán alguno de propaganda en las vías que dan acceso al recinto ferial. Sino, siempre puede encontrar puntos de avituallamiento en todas las calles, como los conocidos puestos de algodón de azúcar o las casetas que ha dispuesto el Ayuntamiento para tal efecto, que ha reforzado el dispositivo sanitario para estos días.