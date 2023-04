La última detención de Rafael Amargo, el pasado 16 de marzo en Alicante, acusado, de nuevo, de narcotráfico, supuso un nuevo quebradero de cabeza para el bailaor que, además, aseguró que denunciaría a quienes le habían acusado de este supuesto delito.

Este miércoles, Espejo Público ha mostrado la conversación que, en exclusiva, ha podido mantener uno de los periodistas del matinal de Antena 3 con el artista tras su puesta en libertad.

"Estoy bien, gracias a Dios, ahora un poco mejor. Desde que pasó en Alicante esta detención, esta escena de ficción que todavía no hemos entendido ni entiendo ni venía a cuento ni nada. No he salido mucho de casa, pero he venido a trabajar porque empecé hace unos diez días de nuevo a trabajar, ponerme las botas, subir al escenario y animarme", ha destacado Amargo.

"Llevo dos años y medio pasándolo realmente mal, con tratamiento psiquiátrico. No tengo ganas de hablar ni me apetece, además, cuando estoy con la medicación ni siquiera puedo, pero tengo que tener fuerza porque no me puedo dejar matar ni yo matarme", ha agregado el artista.

"Estoy realmente muy cansado, agotado. Mi familia está sufriendo mucho. Lo más duro de todo es que no hay nadie que te ampare ni te escuche cuando tú llevas una injusticia clara. Es muy duro, no me quedan ni lágrimas para llorar", ha apuntado Rafael Amargo que, además, ha detallado cómo fue su detención en Alicante: "No se llama resistencia, sino que quiero que me expliquen por qué se me detiene. Yo pregunté al Policía si tenía una orden de detención y me gritó: '¡Que te vengas con nosotros!', con unas formas y una chulería... Unos sinvergüenzas".

"Yo, como si fuera un pobrecito, tirado en el suelo llorando como si estuviera pidiendo y mendigando. Yo le apreté la cámara y, como era una GoPro, le di la vuelta y ahí se lio una reyerta donde me tiran al suelo para que yo me tranquilice y eso no me tranquiliza porque cuando te castran y te pisotean la cabeza, que tengo todavía unos bultos de los golpes que me dieron, yo me defendí como cualquier persona que se defiende contra seis. ¿Tú dejarías que te dieran una paliza por la cara? No, tú te defiendes porque es un impulso de que no entiendo lo que está pasando. Cuando me tiraron al suelo, yo no podía usar las manos y lo que tenía era la boca, así que le di un mordisco al Policía. Desde aquí le pido perdón, espero que no haya sido más grave", ha señalado el artista.

Además, Rafael Amargo ha recalcado que "no había ninguna cantidad" de droga y que los supuestos clientes serán "falsos": "En mi casa no hay un puesto ambulante de venta de nada. De nada". De la misma forma, el bailarín ha apuntado que decidió desaparecer del foco mediático para esperar a que saliera el juicio: "Quiero paz. Es muy duro".

Rafael Amargo también ha reconocido, ante las cámaras del programa, que ha pensado en quitarse la vida en más de una ocasión y que, actualmente, cobra "un sueldo básico": "En España, como de un mileurista, pues un poquito más. Me da para poder hacer las cosas firmes, que son la pensión de mis hijos y tener algo para vivir. Puedo estar abatido, pero me gusta muchísimo lo que hago y por el amor de mis hijos, de mi familia y de tanta gente que me quiere, voy a luchar hasta el final. Evidentemente, que soy inocente, con lo poco que he hablado, ya se sabe. Creo que no voy a volver a ser la misma persona de antes. El corazón lo tengo muy dolido".