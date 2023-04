El calor y las altas temperaturas que se están viviendo en España en pleno mes de abril está generando graves problemas de sequía en nuestro país. Así, tanto los humanos como los animales hemos comenzado a realizar un comportamiento más propio del mes de julio: buscar la sombra y los lugares climatizados.

Este miércoles, después de que la meteoróloga Rosemary Alker informarse, en El programa de Ana Rosa, acerca de las olas de calor que llegarán a nuestro país en los próximos días, Ana Rosa Quintana ha contado la anécdota que se ha vivido por la mañana en el plató del matinal.

"No nos queda ni bombardear las nubes porque no hay", ha señalado la presentadora, haciendo referencia a una de las prácticas de China para combatir la sequía. Sin embargo, Alker ha señalado que se trata de "una técnica que no está muy pulida y contamina la atmósfera".

"Fíjate en Madrid... Hoy nos ha entrado un pajarito, un gorrión, que ahora mismo no lo veo. Le hemos puesto ahí pan y agua porque está por aquí. Eso es porque fuera hace más calor que aquí y se ha venido aquí dentro", ha contado la presentadora del matinal.

Por su parte, Rosemary Alker ha señalado que este tipo de casos siempre se los contaba su padre: "Siempre dice: 'mira, hija, han venido los gorriones, eso es porque ya va a haciendo calorcito'". De la misma manera, la experta ha apuntado: "Es verdad que hay que tener en cuenta lo que hacen los animales, pero de ahí a que nos hagan predicciones meteorológicas, pues no".