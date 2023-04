Bárbara Rey, en 'Estirando el chicle': "He vivido momentos de sexo con mujeres que eran apoteósicas, pero no puedo contarlas"

En el sexto episodio del pódcast de Victoria Martín y Carolina Iglesias, Estirando el chicle (en Podimo), la invitada ha sido la actriz y vedete Bárbara Rey, que no ha tenido tapujos a la hora de hablar de su vida personal e íntima y entre otras cosas de su relación de amor y amistad con la periodista Chelo García-Cortés.

"Tú sabes que el año pasado, en el Wizink, vino Chelo vestida de ninja", le contaba Carolina Iglesias a Bárbara Rey, sobre el espectáculo que llevaron a cabo las protagonistas de Estirando el chicle. "La han disfrazado de tantas cosas a la pobre. Yo la quiero mucho, aunque a veces me venda", respondía Bárbara.

"Nosotras teníamos una imagen de Chelo, la que nos venden, que es totalmente diferente a la que nos dio aquí en el programa. Y contigo pasa lo mismo", aportaba Victoria Martín. "Es que yo soy así, la que es otra persona es la que se muestra, porque no te dejan ser tu misma", se explicaba Bárbara.

El episodio de pasión con la periodista no fue el único, al parecer. "He vivido momentos dentro del sexo con mujeres que eran apoteósicas, pero no puedo contarlas, porque se sabe con quién he trabajado en las películas", revelaba Bárbara rey sobre sus relaciones con mujeres.

"Pensaba que hablabas de Chelo y tu noche de amor", aclaraba Carolina Iglesias.

"Lo de Chelo pasó, fue una experiencia muy agradable, luego hablamos y dijimos que no era eso lo que queríamos, pero somos muy amigas. Yo llevo mucho tiempo diciendo que se venga a Marbella a vivir porque va a tener más calidad de vida", hacía ver Bárbara.