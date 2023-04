La supuesta estafa del periodista Guillermo Valadés a sus compañeros de la cadena COPE va cogiendo forma. Este miércoles, El programa de Ana Rosa, ha desvelado que el comunicador podría haber estafado más de 300.000 euros al resto de locutores de radio.

Además, el matinal ha mostrado los mensajes que Valadés enviaba a sus compañeros donde informaba del estado y del avance de su falso cáncer: "Los médicos no te engañan y te cuentan toda la verdad: el tumor es muy agresivo, está más que demostrado, pero ahora no valen los lamentos. Solo valen las soluciones, y la solución la tenemos. Estoy en el mejor sitio, en las mejores manos y os tengo a vosotros. Puedo pagar los protones gracias a Paco, Lama y Xuáncar. Estoy fuerte porque vamos a ganar, segurísimo".

"¡Vamos! Ha desaparecido la metástasis de la cadera, ¡vaya subidón! Ya solo queda metástasis en la columna, que es donde más hay, y en la rodilla. Ahora llega la Copa de Europa, que es la de las remontadas del Madrid, la primavera, el verano y, sobre todo, poder volver a la radio... En definitiva, seguir con más ganas de vida que nunca", reza otro de los mensajes enviados por el supuesto estafador.

"Hoy es la tercera semana que no se ha desarrollado metástasis en ningún hueso. Me han dicho los médicos que es una gran noticia por cómo se está comportando el tumor. Como para no estar contento", agregaba el periodista en otro de sus escritos "El bicho esta semana se ha revuelto y ha crecido un milímetro por el núcleo y por ancho. No me ha cogido por sorpresa por el aumento de los daños físicos que he tenido esta semana", señalaba en otro mensaje.

Desde el plató del matinal de Telecinco, Ana Rosa Quintana ha vuelto a mostrar su indignación con el caso: "Estafar con algo tan serio como es el cáncer, y no lo digo porque yo sea una de esas personas que ha tenido y que tiene la espada de Damocles del cáncer, es que hay niños y más personas con cáncer. Estafar con eso me parece de ser un miserable".

De la misma manera, el programa de Telecinco ha señalado que el sueldo anual de Valadés superaba los 100.000 y que, además, no tiene mujer ni hijos ni tampoco una vivienda propia, pues continúa viviendo en casa de sus padres. "Llama mucho la atención a dónde han ido destinados esos casi 400.000 euros", ha apuntado Joaquín Prat.

Por su parte, Joaquín Prat ha narrado el caso de uno de sus amigos, que padeció un cáncer, y que también fue informado por Valadés de su supuesta enfermedad. Así, el periodista ha explicado que el de COPE no pidió dinero a este amigo del presentador, aunque sí apunta que su amigo le aseguró alegrarse de que el falso cáncer remitiera, aunque le aconsejó ir "con cautela" porque "este bicho es muy malo", a lo que Valadés respondió: "Tú lo sabes bien. Gracias, gracias, gracias".

"Si es capaz de hacer esto vía Whatsapp, imagínate que te lo diga mirándote a la cara, que es lo que me imagino que ha hecho con todos sus compañeros de trabajo", ha agregado Prat. Quintana ha recalcado que, dada la trayectoria profesional de Valadés, es probable que también haya estafado a compañeros de otras cadenas de radio e incluso, "a futbolistas".

Asimismo, el matinal se ha trasladado a la calle en la que reside el periodista de la cadena COPE, donde, tal como ha destacado el reportero de Telecinco, algunos vecinos han destacado que Valadés es "muy fantasma". El programa ha intentado, en varias ocasiones, ponerse en contacto con el supuesto estafador, pero este no ha respondido a ninguna de las llamadas.