El actor Willy Toledo cierra la lista de Guanyem Badalona en Comú

🔴La Junta Electoral no admet la candidatura de Marcel Vivet (@MarcelVR1) per les eleccions municipals



✊És molt injust, però res no ens aturarà. Seguirà actuant de número tres de la nostra proposta, amb el mateix protagonisme, liderant les polítiques de joventut. #Badalona pic.twitter.com/9G3ocvqL7I