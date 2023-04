Taylor Swift sufre una caída y culpa de ello al Mercurio retrógrado

Todo comienza con multitud de cámaras grabando cada movimiento de Taylor Swift en el escenario de sus últimos conciertos, que han tenido lugar en Houston, en el estado de Texas. Aunque hay memes que obviamente sacaron a relucir la iconografía cristiana por el lugar de la herida, lo cierto es que la artista tiene una mano visiblemente dañada.

El presunto estigma no tenía explicación, por lo que los swifters comenzaron a proponer sus propias cábalas para explicarlo. Sin embargo, finalmente ha sido la propia cantante de éxitos como Look what you make me do o Shake it off la que ha decidido romper cont todas las especulaciones y darle un motivo: una aparatosa caída.

Sin embargo, lo más curioso ha sido la explicación que ha dado la propia Taylor sobre la razón de que esto le haya pasado justo ahora. Y no es solo porque durante su show en The Eras Tour realice multitud de cambios de vestuario entre tema y tema, sino que más bien hay que mirar un poco más hacia las estrellas.

"Acabo de hacer tres conciertos increíbles en Houston y he despertado con una sonrisa en la cara solo de recordar lo bien que nos lo hemos pasado. Me está encantando hacer este tour gracias a la pasión que le ponéis", ha comenzado diciendo la cantante de 33 años, añadiendo que prácticamente no puede "esperar a que llegue Atlanta", donde actuará a continuación.

"Por cierto", ha añadido, "para aquellos que me preguntáis cómo me corté la mano, lo primero es que estoy bien y que fue completamente mi culpa. Me pisé el dobladillo de mi vestido y me caí detrás del escenario, que está muy oscuro, durante uno de los rápidos cambios [de vestuario].

Taylor hurted her hand during the Eras Tour in Houston, TX#taylorswift pic.twitter.com/grc4sQhDI1 — Taylor Swift Updates (@tswiftupdating) April 24, 2023

"Apoyé todo mi peso de la caída en la palma de mi mano", ha continuado, para finalmente darle a la posición de los astros la responsabilidad que cree que tienen: "Todo muy en sintonía con esta época de Mercurio retrógrado". "Pero no os preocupéis, que estoy bien", ha finalizado.

En términos astrológicos, Mercurio retrógrado, que este año ocurriá cuatro veces, siendo del 21 de abril al 15 de mayo la segunda de ellas, es una época de posible reflexión, en la que es inteligente permanecer cautelosos y nada impulsivos, pues se cometen muchas imprudencias y errores de comunicación, especialmente para los signos de Capricornio, Tauro, Virgo y Sagitario.

Taylor Swift ha demostrado creer en el zodíaco y la posición de los astros, como se pudo ver en el videoclip de Lavender Haze, pues en un plano aparece un vinilo de su propia canción Mastermind, que escribió pensando en su entonces novio Alwyn, y cuya portada era sus dos signos (ella es precisamente sagitario; él, piscis).