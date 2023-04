Ortega Cano, tras su ruptura con Ana María Aldón: "Quién sabe si me volveré a casar"

Han pasado varios meses desde que el matrimonio entre Ana María Aldón y José Ortega Cano empezó a tambalearse. Una crisis matrimonial que se saldó con la separación del torero y la diseñadora, el pasado mes de noviembre, y su posterior divorcio, firmado en enero.

Desde entonces, el cartaginés se refugió en su hija, Gloria Camila, y en su círculo de amistades para superar su ruptura. Tras varias semanas sin pronunciar una palabra al respecto, el que fuera pareja de Rocío Jurado ha concedido una entrevista en exclusiva a Semana para hablar de todo lo acontecido en su día a día tras su separación y de las nuevas riendas que ha tomado su vida.

Lo primero que ha destacado el padre de José Fernando Ortega Mohedano ha sido el Premio Carrusel de Honor a su trayectoria en el mundo taurino que recogió hace unos días en Sevilla. Al recibir el galardón, Ortega Cano levantó la estatuilla de piedra hasta el cielo, como solía hacer siempre que recordaba a su exesposa Rocío Jurado, a quien le ha guardado un gran cariño.

José Ortega Cano se mostró feliz por recibir el "Premio Carrusel de Honor", un reconocimiento honorífico por su extensa trayectoria.



Sin embargo, para él llegar a la cima en su carrera como torero no fue fácil, pero Ortega Cano prefiere hacer alarde de sus triunfos más que de sus fracasos". "Hubo muchos momentos difíciles a lo largo de los años. Pero siempre me he sentido apoyado por mi mujer, Rocío, por mi madre, mis amigos, mis apoderados... siempre he sentido el apoyo", ha expresado a la publicación.

Haciendo un balance de su vida en general, el torero ha afirmado encontrarse en "muy bien" en estos momentos de su vida, en los que no tiene "nada en contra". "Estoy muy feliz con mi familia, sobre todo con mis hijos, Gloria, José Fernando y José María, que es la joya de la corona", ha asegurado Ortega Cano.

Asimismo, Ortega Cano ha desvelado que él y su anterior pareja "forman una familia diferente" e intentan mantener una buena relación por el "bien" de su hijo, José María. "Tenemos una relación, no muy grande pero la tenemos, y el intermediario de todo es nuestro hijo. Tengo una relación muy estrecha con mi hijo pequeño, estamos muy unidos", ha dicho.

En lo que respecta a su vida sentimental, la expareja de Ana María Aldón ha manifestado que "no ha renunciado" a que el amor vuelva a tocar su puerta, pero, por el momento, no está buscando nada. "Lo que venga bienvenido sea", ha expresado a Semana. Respecto a si contempla la posibilidad de una tercera boda, el torero ha declarado que "no sabe lo que pasará", pero ahora mismo está soltero.