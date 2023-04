David Bisbal se ríe de sí mismo y felicita a los creadores de los memes: "¿Cómo están los máquinas?

David Bisbal es, sin lugar a dudas, uno de los artistas más queridos de nuestro país. Desde que hace ya más de 20 años conocimos al talentoso almeriense gracias a la primera edición de Operación Triunfo ha llovido mucho, pero Bisbal, al igual que ocurre con otros de sus compañeros de programa, mantiene el cariño del gran público, que le apoya en cada uno de sus trabajos.

En los últimos días, el cantante ha sido protagonista de las redes sociales... pero no precisamente por su música.

David Bisbal, el meme del momento

Hace unos días, se celebró en Madrid la fiesta Primavera Pop de Los 40 y el artista, que participó en el festival, se encontró allí con unos seguidores que querían sacarse una foto con él antes de que abandonase el recinto. Esto fue lo que ocurrió:

Cómo están los máquinas?



Bisbal con la actitud de tu camarero de confianza. pic.twitter.com/EV2uksDxSb — Machacasaurio López (@vrusko) April 17, 2023

Quizás acostumbrados a las borderías de algunos artistas con sus seguidores, el hecho de que Bisbal se mostrase campechano, educado y cercano sorprendió tanto que el vídeo comenzó a correr como la pólvora y generó todo tipo de comentarios y memes.

"Gracias. Me he partido de risa"

Aunque no es la primera vez que Bisbal se convierte en trending topic por sus comentarios -¡cómo olvidarse de Egipto y sus pirámides!-, en esta ocasión parece que la atención recibida le ha hecho más gracia. Tanto es así que ha querido agradecer los memes que han reproducido su ya célebre expresión '¿Cómo están los máquinas' a los ingeniosos creadores que los han difundido en las redes sociales. "Gracias, me he partido de la risa", ha admitido el cantante.