María del Valle, en 'First Dates': "No paran de compararme con Shakira, le estoy cogiendo manía"

María del Valle, creadora de contenidos, acudió este martes a First Dates en busca del amor tras haber estado 12 años en pareja: "No me sentí ni querida ni deseada", afirmó.

La madrileña le contó a Carlos Sobera que era influencer y los temas que abordaba eran moda y lifestyle: "Soy una chica muy femenina, cuido cada detalle y no voy ni al chino sin mis tacones", admitió.

"Muchos seguidores sienten mucha curiosidad por mi cabello, que cómo lo cuido y eso. Tampoco paran de compararme con Shakira y le estoy cogiendo manía a la cantante", comentó María del Valle.

Su cita fue Óscar, que comentó en su presentación que "soy un tipo muy sociable al que le gusta mucho salir, disfrutar, hacer amigos y practicar deporte".

"Tengo fama de picaflor, pero, en realidad, soy un tipo de relaciones largas y darlo todo por mi pareja", aclaró. Al verle, la influencer exclamó: "¡Qué chico más guapo, no puedo pedir más!", mientras que él le dijo al equipo del programa que "habéis elegido bien".

María del Valle y Óscar, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la cena charlaron sobre la afición de ambos a las redes sociales, a cuidar su aspecto, la moda o que el pamplonica tenía un hijo: "Quiero ser madre, casarme y tener una familia tradicional", afirmó la madrileña.

"No creía en este programa y he visto a este chico, y me han cambiado los esquemas", admitió María del Valle durante la velada. Óscar decidió invitarla, algo que le encantó: "No puedo pedir más, estoy contentísima de haber venido".

Que a ambos les gustaría volver a verse fuera de las paredes del restaurante de Cuatro fue quedando cada vez más claro durante la cena. Al final, ambos se marcharon juntos de la mano en busca de una segunda cita.