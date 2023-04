Toni Acosta: "Se sube a pedestales gente que ha hecho poca cosa. Los más grandes siempre son los más cercanos"

Toni Acosta y Omar Ayuso protagonizan El sonido oculto, un thriller psicológico que se interna en la misteriosa relación surgida entre una profesora de escritura y uno de sus alumnos más brillantes. Julia y Hugo son dos almas solitarias refugiadas obsesivamente en la literatura, que traban una conexión especial bajo el gélido e inquietante ambiente que les rodea, afrontando enfermedades del cuerpo y el alma, hasta alcanzar una dolorosa confianza. El sonido oculto, de Adam Rapp, triunfó en Broadway desde su estreno en 2019 y ahora se representa en el Teatro Pavón, dirigida y versionada por Juan Carlos Rubio. Toni Acosta nos recibe en el teatro, advirtiéndonos entre risas de su tendencia a la locuacidad: "pobres los que me entrevistéis, porque luego ¿cómo vais a resumir?". Aquí está el resumen de nuestra agradable y cercana conversación.

Cartel promocional de 'El sonido oculto' Cedida

¿Cómo surgió la idea de hacer El sonido oculto?Fue casual. El texto cayó en mis manos porque se frustró su estreno por la pandemia. Lo iba a hacer otra actriz y luego ya no le cuadraba por agenda. Juan Carlos Rubio, al que considero ya cómplice de vida, me pasó otro texto fantástico, pero yo lo boicoteaba (ríe) porque volvía a leer El Sonido Oculto y sentía que era el reto que me apetecía. En este país sólo eligen tres o cuatro actores, pero le dije a Juan Carlos que le agradecía el texto que me enviaba, pero el que me gustaba era éste. Me dijo que si yo quería hacerlo, él me acompañaba.

Juan Carlos Rubio es casi un seguro de vida.¡Cada vez más! Hay una frase en la función que me gusta mucho. "A veces nos encontramos con personas desconocidas que sin saber por qué nos interesan enseguida, a simple vista, sin pronunciar una sola palabra". Sé que esto le pasó a Juan Carlos conmigo. Me dijo que tenía ganas de trabajar contigo, y le dije, "pues llámame, porque no es que me sobre el trabajo" (ríe).

Juan Carlos Rubio, Toni Acosta y Omar Ayuso en el escenario Miguel Barreto

¿Cuáles son los rasgos fundamentales de su personaje?Julia es un personaje muy al día en nuestra sociedad. Una mujer que no sabe gestionar las normas sociales. No sabe encontrar amigos y eso le va llevando a una soledad que ella cree elegida. Te puedes refugiar en la literatura, en Instagram, en las redes sociales o en las series. Aparte de la enfermedad que le sucede en la función, Julia es una persona que está enferma de soledad.

Ella puede pensar que su refugio son escritores como Dostoievsky, Salinger o Salter, pero necesita una compañía real, ¿no es así?Leí una entrevista con Juan José Millás en la que decía que no quiso nunca visitar Moscú porque ya la había leído, y yo pensé, ¡ésa es Julia! Los escritores son seres muy particulares que crean mundos en su cabeza y no están en la realidad. Por eso cada vez se van aislando más.

Toni Acosta durante la entrevista con 20minutos Jorge Paris

¿Es aficionada a la literatura?Mucho y además me gusta leer en papel. Tengo torres de libros que no me da tiempo a leer, pero el reto que supone empezar un libro y dejarte llevar, imaginarlo todo en tu cabeza, me parece fascinante. Un amigo me dijo que sales de esta función con ganas de ir a una librería. Y me dije, ¡vaya piropo! Esta función es un canto a la literatura.

Creo que me he enamorado de Omar. Espero que él se haya enamorado de mí también.

¿Son Julia y Hugo dos personajes destinados a conectar entre ellos?Creo que Julia se enamora de Hugo, de lo que él representa: un joven apasionado por la literatura. Si te digo la verdad, con Omar me ha pasado lo mismo. Él me ha reconciliado con una generación de actores que ves más entregados a la fama, al número de seguidores y, sin embargo, aparece Omar, con una cultura cinematográfica increíble. Ha dirigido un corto, es escritor y tiene ganas de subirse a un escenario. Ya ves tú qué necesidad, con los proyectos audiovisuales que le ofrecen. Creo que Julia se enamora de Hugo y yo me he enamorado de Omar. Espero que él se haya enamorado de mí también (ríe).

La obra es una especie de thriller, con elementos de misterio.Eso me atrajo muchísimo. Además, creo que los giros inesperados de esta función son los que atrapan al público. La gente piensa que es una historia de amor entre profesora y alumno, pero no tiene nada que ver. A él no le gusta que le toquen, por ejemplo.

Toni Acosta en las escaleras del Teatro Pavón Jorge Paris

Su personaje se dirige constantemente al público y luego regresa a la acción. ¿Eso no saca un poco de concentración?Ahora ya no. Es el ejercicio más difícil que he hecho en mi vida. Audiovisualmente, Fenómenas, la película de Netflix; y en teatro esto, porque requiere salir y entrar. Sobre todo, me preocupaba que todo sonara con la naturalidad de un diálogo, pero con lo elevado del discurso de una profesora de literatura creativa, sin resultar pedante.

La función tiene un aire oscuro, frío que encaja bien con el tono de lo que se narra.¿Sabes a qué me recuerda? A Dogville, de Lars von Trier. Algo a medio hacer que no es su casa, no es la clase, no es la calle, no son las novelas, no es el parque... Juan Carlos se rodea siempre de equipos fantásticos y, en este caso concreto, espacio sonoro, luz y escenografía son un trío que llega a una comunión fantástica. Todos entendieron que era un conjunto.

Escenografía de Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán (AAPEE) para 'El sonido oculto' Miguel Barreto

Esta función es tan íntima que si hay sesenta personas en el público, me da igual. Se la dedico a esos sesenta.

¿Qué es lo más agradecido de volver a las tablas del teatro?El aprendizaje. Creo que se aprende más aquí y no hay nada igual a la energía del público en directo. Los jueves es un día flojo de público, pero con esta función tan íntima me da igual. Si hay sesenta espectadores, se la dedico a esos sesenta. El otro día, cuando se apagaron las luces todos se pusieron en pie a aplaudir. Para mí ser actriz es esto: subir a un escenario y hacerte un viaje completo con el personaje, de principio a fin, sin cortes. Y no hay error, porque el error lo conviertes en otra cosa.

El sonido oculto plantea temas tremendamente actuales como la eutanasia, ¡pero lo hace con humor! Los mensajes, cuanto más macarras mejor con humor.

Toni Acosta interpreta a Julia en 'El sonido oculto' Cedida

La eutanasia es uno de los asuntos que aparece en la obra.Esta función plantea temas tremendamente actuales como la eutanasia, ¡pero lo hace con humor! Los mensajes, cuanto más macarras mejor con humor. Hay frases como "hay una máquina que en vez de ponerte morena vas y te mueres", "¿una bolsa en la cabeza? No sé, es muy poco glamuroso", "Pago un kit de suicidio por Paypal y me lo traen por MRW". ¡Y es que vamos hacia eso!

¿A partir de qué edad es recomendable El sonido oculto?Mi hija me dice "si supieras lo que oigo yo en el cole…" Es la generación que antes ve porno, sin entender nada. La función creo que es adecuada a partir de 16 años, pero si son menores me gusta que vengan acompañados de algún adulto. Se tocan temas que luego son interesantes para abrir un debate. El otro día vino una familia y los chavales me conocían del cine y estaban muy interesados en verme. Tenían 13 años y me prometieron que hablarían sobre los temas en el coche, de vuelta a casa.

Antonia del Carmen Acosta León, actriz San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), 1972. Su carrera televisiva destaca por su papel de Vera Muñoz en la serie 'Policías, en el corazón de la calle'. En teatro destacan sus intervenciones en obras como '5mujeres.com' (2002), 'Ana en el Trópico' (2006), donde fue nominada como Mejor Actriz Secundaria en los Premios MAX. Más tarde, 'El método Grönholm' (2007), 'La gaviota' (2012) y 'Anfitrión' (2020). En 2019 protagonizó la película 'Padre no hay más que uno', y un año más tarde su secuela, repitiendo su rol. En 2021 fue una de las protagonistas de la comedia de Fernando Colomo 'Poliamor para principiantes'. En 2023 ficha por 'Cuatro estrellas' nueva serie diaria de La 1 junto a Antonio Resines o Dafne Fernández.

¿Qué recuerda de su debut en el cine con José Luis Garci en Luz de domingo (2007), compartiendo reparto con grandes nombres como Alfredo Landa, Kity Mánver, Carlos Larrañaga o Manuel Galiana?Estaban también Paula Echevarría y Álex González, de los que sigo siendo amiga. Nos unió esa peli. Recuerdo sentirme muy novata, a pesar de haber hecho tele. Ahí entendí lo que es la autoría. Garci hacía planos generales desde lejos y yo creía que lo interesante era vernos las caras, pero él era el autor. Era su película.

¿Esos actorazos le trataron de tú a tú, o desde un pedestal?En España, pocos pedestales. Te diría que se sube a pedestales gente que ha hecho poca cosa. Yo presumía de una cosa preciosa y es que venían a verme un trío de actrices que me emocionaba: Amparo Rivelles, Emma Penella y María Jesús Valdés. Esas son las más normales, las que te cuentan anécdotas y entienden el oficio. Verónica Forqué, Pilar Bardem… Nuria Espert te habla de tú a tú. El otro día vino Charo López, que está fantástica. Las más grandes son las más cercanas.

Me gustaría que hiciéramos un ejercicio de humildad y le otorgáramos a Santiago Segura el lugar que merece.

Toni Acosta y Santiago Segura en 'Padre no hay más que uno 3' Cinemanía

Forma parte de la existosa saga Padre no hay más que uno, de Santiago Segura. ¿No cree que se ningunea en cierto modo el trabajo de este director?No sé si la palabra es ningunear, pero no se le tiene suficientemente en cuenta. Santiago Segura ha rescatado la taquilla española algunos años. A mí me ha hecho un regalo con estas películas. De vez en cuando le pongo un mensaje diciéndole que le quiero mucho y que muchas gracias, porque me ha acercado a un público multitudinario. Hacía mucho tiempo que la gente no te conocía por una peli y no por la tele. Me gustaría que los que nos dedicamos a este oficio hiciéramos un ejercicio de humildad y le otorgáramos el lugar que merece, porque gracias a estos taquillazos se puede hacer cine de autor, que a mí también me encanta.

En este ámbito artístico, ¿se puede elegir un rumbo en la carrera, o hay que amoldarse a lo que se les ofrece?Elegir no elegimos. No me puedo quedar esperando El proyecto, porque puede no llegar nunca. Hay que hacer. Mi 'repre' y yo tomamos una decisión en un momento dado. Dejé de hacer entretenimiento y entonces empezó a movilizarse la ficción. Fuimos a muerte con la ficción y al final creo que me salió bien y he hecho un caminito. Y luego el teatro. Nunca he dejado de hacerlo ni siquiera en épocas en que tenía trabajo audiovisual. ¡La gente parece que sólo hace teatro cuando no tiene una serie! Me he empeñado en que me respeten el teatro y lo consigo.

Omar Ayuso y Toni Acosta al finalizar la función 'El sonido oculto' Adolfo Ortega

Terminemos hablando de literatura. ¿Qué libro le ha sorprendido últimamente?He descubierto a una autora que me fascina: Sara Mesa. Leí su primer libro que se llama Un amor, del que Isabel Coixet hizo una película; y ahora su segunda novela, La familia, es una maravilla. Trata del sentimiento de familia y es muy cinematográfica. Ella es muy macarra pero me encanta.