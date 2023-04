Sálvame lleva días investigando sobre los colaboradores que devuelven en mal estado la ropa que les prestarían las marcas. Algunos tertulianos han reconocido haberlo hecho en algún momento, pero este martes el director de moda Fran Larranaga ha dado los nombres de María Patiño y Lydia Lozano.

Patiño conectaba con el programa de Telecinco desde su barrio, pues no se encontraba en plató. La colaboradora llevaba puestas unas gafas de sol, asegurando haber "llorado esta mañana" tras las acusaciones. Y es que la también presentadora ha negado comportarse de esta manera y se ha indignado con el programa.

"Todo el mundo cuenta que es difícil trabajar con ella", ha señalado Larranaga. "No será la peor en devolver la ropa, pero los estilistas cuentan cosas que no podemos contar aquí", ha añadido. "Cuando está vendiendo marca hay algunas que no quieren vestirla porque sus devoluciones no son lo que la gente espera", ha señalado el director de moda.

María Patiño se ha mostrado afectada: "Nunca he visto una persona tan mentirosa". "Esto no lo voy a aceptar. Si esto es lo que queréis transmitir de mi imagen, yo también tengo claro lo que voy a hacer yo", ha explicado.

La presentadora se ha defendido: "Jamás he tenido ningún problema con ningún estilista ni con una tienda de ropa". "Si este señor quiere hacer de esto un contenido, lo compro, pero por encima de todo están los 25 años que he trabajado como una hija de puta".

Tras estas declaraciones, Patiño ha decidido dejar la conexión. Pese a que se ha intentado volver a conectar con ella más tarde, la colaboradora se ha negado a intervenir de nuevo por este tema que la implicaba.