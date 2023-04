Sálvame ha recibido información errónea de José Carlos, el marido de Carmen Borrego. Y es que el programa de Telecinco ha difundido la presunta noticia recibida: Borrego habría hecho las paces con su hijo. No obstante, la colaboradora implicada ha desmentido el esperado acercamiento.

Según la tertulia, José Carlos habría dicho que "ya está" la reconciliación, pero cuando la colaboradora ha sido preguntada, lo ha explicado: "Yo he hablado con él y no es consciente de que haya dicho eso, porque no es verdad la reconciliación".

"Él me dice que cuando le preguntan por lo de mi hijo dice que 'ya está'", ha justificado Borrego. Sus palabras no han sido bien recibidas por el resto de colaboradores, quienes han justificado que es una pregunta muy sencilla. "Ya está bien de reírse de la gente", ha lanzado Rafa Mora.

"Mi marido se ha confundido y no ha querido decir eso, porque no es verdad", ha repetido. La tertuliana ha insistido en que no quiere hablar del distanciamiento con su hijo. "El día que suceda esto será lo único que yo cuente", ha lanzado.