"Dantesco", "agónico", "catastrófico"... A los agricultores y a los ganaderos españoles se les acaban los calificativos para definir el efecto de la sequía en su producción. Lo primero que se resentirá, según han explicado a 20minutos las organizaciones agrarias, es el cereal (cebada, trigo o centeno, cuya cosecha se inicia en breve), pero próximamente se notará la merma de producción de frutas, hortalizas, aceite, vino o arroz, entre otras, con el subsiguiente encarecimiento del precio de estos alimentos, ya de por sí afectados por el alza de los costes de producción.

Según la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) al sector agrario español le afecta esta cosecha tanto la sequía hidráulica (los embalses están al 51% de su capacidad y un 16% por debajo de la media de los 10 últimos años) como la hidrológica (ha llovido un 22,5% menos en el último año).

Esta situación, inevitablemente, afecta a la rentabilidad y a la supervivencia de miles de explotaciones de agricultores y ganaderos del campo español, pero tendrá efectos sociales por su impacto en "la capacidad de producción de alimentos presente y futura".

Este mes de abril, además de como el más caluroso, podría cerrarse como el más seco de la serie histórica. Los agricultores reconocen que la falta de agua no solo afecta a lo que ahora está sembrado, sino que compromete la plantación de algunos cultivos, siendo los más notables el tomate para la industria y el arroz, pero también la sandía o el melón.

Javier Fatás, portavoz de COAG, lo tiene claro: "Sí, se van a dejar de sembrar frutas y hortalizas por la falta de agua". Así puede afectar, producto a producto, la sequía a los alimentos básicos:

Cereal: no faltará, pero subirá el precio

La coordinadora de agricultores COAG ha calculado "que la sequía afecta al 60% del territorio, con pérdidas en cereal que van del 20-100% de las cosechas", reconoce Javier Fatás, responsable de agua de la organización agraria. En su opinión, "la merma en cereal en la próxima cosecha tiene consecuencias igual no inmediatas, pero sí directas en el precio de los alimentos".

Los agricultores están convencidos de que no va a faltar cereal, pero sí que va a subir su precio. Fatás explica que con pastos inexistentes, la ganadería sufrirá. Más todavía la ganadería extensiva, con "sobrecostes inausumibles" por alimentación del ganado con pienso. En esto coinciden todas las organizaciones agrarias, la ganadería es la gran perjudicada.

A falta de datos oficiales, Cataluña vive una situación es muy delicada en el cereal de invierno y hay cooperativistas que se plantean segar el trigo y la cebada para forraje porque difícilmente se llegará a cosechar el grano por la falta de agua.

"Esto es algo inédito", reconoce Fatás. "Cada año hay un poco más de sequía, pero el año pasado, aunque la producción fue baja, sí hubo cereales. Esto es excepcional. Va a haber cientos de miles de hectáreas no se puedan cosechar", advierte.

Lo primero que se debe recoger es la cebada, dentro de unos 15 días, pero le siguen trigo, centeno.. En zonas de Andalucía, sur de Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón o Navarra son los cereales más adelantados y los que están sufriendo más los efectos de la sequía.

Para UPA "los cereales están prácticamente sentenciados en la mitad sur, y críticos en la mitad norte, aunque para conocer la afectación real deberán pasar todavía unas semanas". Si las lluvias no llegan en estos días la situación en el norte "se tornará también irreversible".

El vicepresidente de UPA, Ignacio Huertas, si acaso mantiene alguna esperanza y zonas de Castilla y León: "Pero aquí también están a expensas de la lluvia y de las altas temperaturas Es una pérdida real".

Carne: más cara por el pienso

El propio Huertas es ganadero en Extremadura, además de portavoz de UPA, y cree que la ganadería en extensivo está viviendo una situación muy complicada. "Venimos alimentando al ganado con forrajes y piensos desde el año pasado y lo tendremos que hacer hasta que pase el verano, porque visto lo visto no hay muchas posibilidades de que cambie la situación en el centro y sur peninsular", reconoce. "Los piensos y forrajes han subido de bastante de precio. La paja está a 20 pesetas el kilo más transporte, cuando la hemos pagado a 7 u 8 pesetas".

Es la ganadería –especialmente extensiva y semi-extensiva- la que no va a tener alimentación por falta de cereal. Se auguran pérdidas millonarias en el sector.

La secretaria general de ganadería de UPA en Andalucía, Paqui Iglesias, va más allá y dice que se teme que no solo suba el precio de la carne, sino que no vaya a haber productos cárnicos por el encarecimiento de la alimentación de los animales. "Lo que se plantean los ganaderos es quitar cabezas de ganado. Nosotros necesitamos ayudas para la liquidez para la compra de productos alimenticios. No tenemos forraje, cereales, y el pienso ha saltado de 0,45 euros a 0,75 el kilo. Y cada cabra lechera come tres o cuatro kilos al día. Mientras, el ovino extensivo lleva desde octubre siendo alimentado con la compra de productos, que la sequía no ha empezado ahora".

"El suelo se encuentra tan seco que no hay pastos ni forrajes suficientes, reduciéndose al menos la materia seca disponible un 50% con respecto al año anterior", ha añadido.

Sin tomate para la industria

Las organizaciones agrarias destacan que la falta de agua ha afectado sobremanera al cultivo del tomate que se usa para la industria. El cultivo de esta hortaliza se ha quedado en "algo testimonial", según ha informado Efeagro, "tanto que no se va a poder abastecer a las fábricas y algunas de ellas se van a quedar "de nuevo como el año pasado, bajo mínimo, incluso cerradas".

Los cálculos que han echado en el sector son los siguientes: en 2021 las hectáreas de tomate de industria rozaban las 9.000 y este 2023 apenas quedan 2.500 plantadas a causa de la sequía

Olivo: segundo año consecutivo con gran escasez

La asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía ha denunciado que el olivo viene de una cosecha con una reducción del 70% que puede ser mucho peor en 2023.

En el olivo, la cosecha 2022/2023 fue la peor de los últimos 15 años, con una producción de 15.000 toneladas de aceite de oliva cuando nunca se había situado por debajo de las 20.000 toneladas y, si no cambia el régimen de precipitaciones, la próxima cosecha también se verá afectada.

"Obviamente se va a notar en el precio del aceite de oliva", aseguran en COAG. "Y ya subió el año pasado por las cosechas reducidas, pero este año las previsiones dicen que van a tener una campaña complicada. Dos años seguidos con bajas producciones, genera que suban los precios".

Hortalizas: reducción de cultivos al aire libre

Las restricciones en el regadío de las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir, esta última al 25% de capacidad, afecta al cultivo de zanahoria, pimientos para industria, brócoli y coliflor, y en la zona de Córdoba otros como el ajo y la cebolla. Todos ellos cultivos al aire libre en los que ya se había observado una reducción en las hectáreas de plantación y que ahora ese descenso alcanza entre un 20 % y un 30% de superficie. Sin embargo, según UPA, el cultivo en invernadero de hortalizas de invierno se ha prorrogado este año, pero porque en el norte de Europa no se ha podido afrontar el alza de los costes energéticos, por el encarecimiento de las energías fósiles, y se ha dejado de producir.

Sandías y melones

El año pasado el inicio de la temporada de sandías fue muy convulso, con gran demanda, poca oferta y precios disparados. Después, la temporada se asentó. Este año, las organizaciones agrarias avisan que se ha plantado menos porque la semilla estaba cara y puede bajar la producción de verano por la restricción de agua en determinadas zonas. Sin embargo, y más que a la sandía o al melón, se cree que la sequía afectará a la producción de fruta "tardana", como el melocotón o la manzana, que directamente podrían no plantarse.

En relación al melón, concretamente, recientemente la organización agraria madrileña AGIM-COAG alertó de que la sequía y las consiguientes restricciones de agua para regadío ponen en peligro la campaña de Villaconejos. "La mayoría no sembraremos si no se nos garantiza un mínimo de agua para llevar a buen término las cosechas", amenazo su presidente, José Carlos Velasco. A su vez, en Cataluña ya las cooperativas han advertido de serios problemas para regar sus frutales.

Fruta de hueso: menos y más tarde

Los agricultores de Murcia han previsto que por la influencia de la climatología en la floración, se prevé que los volúmenes de albaricoque se reduzcan entre un 50 y un 60% respecto a su potencial productivo, una merma mayor que la del año pasado. La cosecha de nectarina bajará entre un 20 y un 30% en mayo en comparación al año pasado, mientras que en melocotón la producción descenderá aproximadamente un 15%.

Patata: menos, más fea y más cara

Los agricultores también han advertido de que el uso del agua es vital para dar forma a la patata, y una persistente falta de agua podría deformarlas. También crece el miedo entre los productores a la aparición de plagas por la falta de recursos hídricos, lo que, según EFE, lleva a muchos productores a debatirse estas semanas si plantar o no plantar.

Ya se registró una caída de un 7% de la producción el año pasado, alcanzando su mínimo histórico con 1.942.778 toneladas; Ahora, COAG cifra en 1,5 millones de toneladas la producción, un 10% menos.

A menos patata, precios más altos para los consumidores. El precio medio en mercado de la patata está a 0,65 el kilo en abril. En las mismas fechas el precio se situó en 0,40 en 2022 y en 0,38 euros en 2021.

Arroz: Miles de hectáreas se quedan sin sembrar

COAG y UPA ya tienen constancia de que en Sevilla y en el Delta del Ebro miles de hectáreas de arroz se van a quedar sin sembrar. En este caso, las organizaciones lo que creen es que los agricultores deberían ver flexibilidad en las condiciones que les impone la PAC, porque no van a poder ni sembrar. Eso sí, al parecer, no se notará en el precio del arroz, que está globalizado, y si se nota será en arroces locales o ecológicos.

La pasada campaña no se llegó a las 58.000 hectáreas (84.000 en el año 2021) y para este año las previsiones de superficie sembrada son peores.

Esto se debe a ala reducción del 50% en la dotación de riego en las comunidades del Delta del Ebro y a las restricciones en la cuenca del Guadalquivir, que han cambiado las perspectivas de la campaña de arroz.

Garbanzo y girasol: muy mermados sin lluvias

El garbanzo y girasol no han alcanzado las densidades óptimas de siembra y están muy mermadas por las nulas precipitaciones. UPA-Algunas zonas se está procediendo a la siega en verde de cereales y leguminosas ante la certeza de ausencia de grano.

Según el último informe de UPA, respecto al girasol, "en la zona norte de España la incertidumbre es total." Este año se tenía previsto sembrar más superficie, pero hay muchas dudas de poderlas llevar a cabo. Hay una ausencia total de tempero (humedad en el suelo) y debe llover bien para que se puedan hacer las siembras en buenas condiciones. Además, la cosecha del girasol está muy relacionada con las lluvias de primavera que aseguran la nascencia y la posibilidad del cultivo. "Mucho tiene que cambiar el panorama para tener una cosecha normal".

Los agricultores, contra la especulación

Las especiales dificultades en las que se encuentran los cultivos españoles como consecuencia de la sequía ya es suficientemente dramática para los agricultores y ganaderos, que también ven subir sus costes de producción. Sin embargo, desde las organizaciones recuerdan que en ocasiones anteriores "otros eslabones de la cadena" se han aprovechado de la subida de precios para repercutir exageradamente los precios finales, por lo que demandan prudencia y coto a la "posible especulación".

Es la reflexión de Fatás, de COAG: "Es interesante como el año pasado los precios subieron para los consumidores y en el sector agrario tuvimos una bajada de 6 puntos e la renta. Hay que mirar a los eslabones que sacaron beneficio, que fueron otros operadores de la cadena alimenticia".