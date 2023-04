Yulen Pereira se pronuncia sobre los rumores de relación con Katerina Safarova

Casi dos meses después de que Anabel Pantoja y Yulen Pereira pusieran fin a su relación, el encuentro que tuvo el esgrimista con Katerina Safarova ha hecho saltar todas las alarmas de un posible nuevo amor. Después de que el deportista fuera invitado a comer en casa de la modelo, se ha desatado un sinfín de rumores que aseguran que entre los dos hay algo más que una amistad.

Los dos exconcursantes de Supervivientes se conocieron durante el vuelo de regreso a España desde Honduras. Yulen Pereira había viajado para visitar a su madre, Arelys Rodríguez, quien se encontraba concursando en el programa. Justo en ese momento, la rusa también había sido expulsada del reality, por lo que ambos coincidieron en el avión de vuelta.

Los dos entablaron una conversación y, enseguida, surgió una amistad. Es la razón por la que, poco después de pisar España, Katerina invitó a comer a su casa al esgrimista y le preparó su plato estrella: muslos de pollo al horno con arroz. Ambos alardearon de su encuentro a través de redes sociales, por lo que compartieron diferentes vídeos e instantáneas a través de stories en sus cuentas de Instagram.

Katerina Safarova invita a Yulen Pereira a comer en su casa. INSTAGRAM

Las imágenes no pasaron desapercibidas y, de hecho, fueron tema de debate el pasado domingo en Conexión Honduras. Aunque en el plató, la modelo rusa aclaró que entre los dos no hay más que una amistad, los rumores siguen estando a la orden del día. "Me encanta porque yo creo que cualquier chico que salga en una historia de mi Instagram va a ser, como siempre, el siguiente en la lista de novios de Katerina", expresó la exparticipante, visiblemente molesta.

Los periodistas de Europa Press han querido indagar un poco más y han preguntado a Yulen Pereira cuál es la relación que mantiene actualmente con la modelo. Aunque el esgrimista desveló que pasó "un buen día" con Katerina, también aseguró que los dos son "solo amigos". Además, añadió que actualmente está en un momento de su vida en el que se encuentra "feliz y contento". En lo que respecta a su expareja, admitió que "siempre" le va a desear lo mejor.