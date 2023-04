Lydia y Manuel hablan de su relación tras 'La isla de las tentaciones 6': "El secreto es controlar lo que tienes en la cabeza"

La pareja formada por Lydia y Manuel fue la única que decidió volver unida a España tras su paso por La isla de las tentaciones 6. Ambos consiguieron superar sus miedos e inseguridades con las que llegaron al programa, pese a que algunos de los acontecimientos sucedidos en las villas no fuera de su agrado.

Seis meses después, aparecieron juntos en el reencuentro con Sandra Barneda, en el cual han asegurado estar en su "mejor momento". "He aprendido a valorar a la persona que tenía al lado, tengo la sensación de que cada vez es más difícil encontrar a alguien con quien puedas compartir tu vida y ella es mi princesa", es la reflexión a la que Manuel ha llegado después de su estancia en República Dominicana.

"Fui con miedo de que Manuel me dejara de querer por no saber gestionar las emociones, me di cuenta de que tengo que quitarme esas tonterías de encima y que le puedo perder, que mi vida es con él", asegura, por su parte, Lydia.

Los dos comentan que la vuelta a España fue "mágica" y comentan cuál ha sido el motivo por el que han podido salir tan unidos del reality: "El secreto es controlar lo que tienes en la cabeza. Dar una oportunidad porque se pueden sacar cosas de contexto".

"La confianza, si no hubiera confiado hasta el final en ella hubiera fallado", añade el joven, dando así un consejo a aquellas parejas que puedan llegar a encontrarse en su situación de antes de entrar al programa: "Que tengan mucha confianza y comunicación".

Aunque ambos aseguren quererse muchísimo y estar deseando empezar una vida juntos, la presentadora ha querido preguntarle a Manuel por Míriam, su tentadora.

"En todo momento sabía que había un límite, creo que me cegó porque hasta el momento del espejo yo mantuve las distancias, pero ahí dije que me dejaba llevar y eso me confundió", apunta el joven, que asegura haber recibido un mensaje de la joven "hace un par de meses", el cual no respondió.